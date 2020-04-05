Монако - Марсель 05 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+7' 🕐 ВСË! Матч окончен! Нервная концовка получилась для «Монако», но хозяева поля не жались к своим воротам, в итоге даже имели несколько прекрасных возможностей в контратаках. Александр Головин сегодня отметился первым голом, а его команда продолжает внушительную победную серию в Лиге 1, сравнивается по очкам с сегодняшним соперником и продолжает ожесточённую борьбу за Лигу чемпионов! Претендентов на заветные места предостаточно, так что конец сезона будет очень ярким!

90+6' ❗ Могли хозяева ставить красивую точку! Очередная контратака, Биерет по центру здорово набежал под прострел с правого фланга, но не дотянулся до мяча!

90+4' Время идёт, «Марсель» всеми силами старается отодвинуть игру от своих ворот. Держаться осталось не так много.

90+3' Хорошая атака «Монако», можно было ставить точку! Адингра ушёл от голкипера в сторону, но с острого угла не смог попасть в пустой створ!

90+1' ❗ Вновь опасно! Градецки после подачи с угла поля неудачно сыграл на выходе, а на дальней штанге Обамеянг пытался хоть как-то подставиться для удара, в итоге чуть ли не пахом ткнул мяч в сторону створа, но Тезе практически с самой ленточки вынес его!

90+1' ❗ Градецки вновь выручает свою команду! Подача со штрафного от Гуири, Медина не смог пробить головой, но мяч от его плеча полетел под перекладину! Переправил его на угловой голкипер «Монако»!

90+1' Шесть минут арбитр добавил к основному времени второго тайма!

90' Старается «Марсель» тащить мяч в атаку, и сейчас в руку Фасу он попал. Посмотрим штрафной!

89' Химад Абделли Наконец, Пьер-Эмиль Хёйбьерг покинул пределы поля, вместо него появился Абделли.

89' Эмерсон Двойная замена в составе «Марселя». Тимоти Веа покинул пределы поля, вместо него поиграет Эмерсон.

88' Подача со штрафного на дальнюю штангу, там Фас смог добраться до мяча, но сделал это уже за пределами поля.

87' Леонардо Балерди Балерди на фланге грубовато играет, штрафной слева заработали игроки «Монако».

85' Симон Адингра Наконец, вместо Магнеса Аклиуша в игру вошёл Адингра.

84' Мика Биерет Итак, двойная замена в составе «Монако». Вместо Фоларина Балогуна на поле появился Биерет.

83' «Монако» не прочь довести счёт до разгромного! Закария прибежал под скидку Тезе, справа со входа в штрафную сильно приложился, получилось над самой перекладиной!

82' У «Монако» готовится заключительная замена, сразу двойной она будет, чтобы использовать третий слот. А ведь уже заключительная десятиминутка основного времени встречи пошла!

80' Вновь перебрались в атаку игроки «Монако», дело дошло до прострела с фланга, но на перехвате сыграли гости. Удалось справиться на этот раз.

78' Балогун в очередном эпизоде досталось по пояснице, довольно жёсткий стык получился. Врачи «Монако» появились на футбольном поле.

77' Леонардо Балерди Да, есть замена у «Марселя». Покинул пределы поля Си Джей Иган-Райли, вместо него появился Балерди.

76' Ансу Фати Замена в составе «Монако». Александр Головин своё дело сделал, теперь можно и отдохнуть. Гол на счету российского полузащитника, а вместо него появился Фати.

76' Иган-Райли получил повреждение, и какое-то оживление на скамейке «Марселя». Есть подозрение, что замена потребуется.

74' Итан Нванери Замена в составе «Марселя». Покинул пределы поля Хамед Жуниор Траоре, вместо него спасать команду будет Нванери.

72' ❗ Продолжает спасать Градецки, поймал кураж голкипер «Монако»! Разыграли штрафной игроки «Марселя», в итоге нанёс мощный плотный удар из-за пределов штрафной площади, в броске справился вратарь! Затем ему уже пришлось играть на перехвате после подачи с фланга, в прыжке он смог мяч отбить!

70' Тило Керер Игор Пайшао слева рванул в лицевую, откуда мягко навесил в центр, а Траоре пробил головой, но в створ не попал! А на фланге Керер пытался накрыть бразильца, в итоге уже после подачи влетел в подкате ему в ногу. Это карточка.

69' Балогун в атаке нарушил правила, но Иган-Райли тоже подталкивал американца, но не так откровенно. После фола ещё и Медина зачем-то толкнул Балогуна, так что даже небольшая стычка возникла.

68' Середина второго тайма у нас идёт. Игроки «Марселя» перевели игру на половину поля хозяев, а будут ли гости делать замены в ближайшее время?

66' И вот уже Обамеянг довольно опасно слева пробивал по воротам «Монако», Керер успел принял мяч на себя! Прибавляет «Марсель», отступать некуда!

66' Вновь Градецки спасает! Хёйбьерг правее центра здорово ушёл от Диатта, пробил в ближний угол, но справился голкипер! Кулаками он мяч отбил!

65' Аладжи Бамба Бамба также вышел на поле, а для Мамаду Кулибали игра окончена.

65' Крепен Диатта Двойная замена в составе «Монако». Кристиан Мависса отправился отдыхать, вместо него поиграет Диатта.

64' Головину досталось на фланге, довольно жёстко влетел в него Траоре, но Тюрпен решил без карточки обойтись. Выяснилось, что VAR просматривал эпизод с голом Головина из-за возможного положения «вне игры» у Тезе. Но в итоге всё в пользу «Монако» разрешилось.

63' Игор Пайшао сразу ответил очень неплохим ударом слева с угла штрафной площади, но был готов к этому Градецки. Поймал голкипер мяч.

62' Всё в порядке, гол засчитан! Головин не сразу понял, что не отобрали у него забитый мяч, но в итоге расстраиваться не пришлось!

61' Пауза у нас в игре, Тюрпен ждёт вердикт из комнаты VAR. Закария уточняет, что там интересного можно было увидеть.

59' «Марсель» своей атакой ответил! Пайшао на левом фланге убрал соперника, подал в центр, отбились игроки «Монако». Тимбер попытался добавить издали, но очень слабо получилось. Поймал Градецки мяч!

56' Хороший заброс в штрафную площадь, последовала скидка в центр от Керера, и там Балогун в борьбе с Иганом-Райли пытался мяч в ворота добить, но Рульи бросился практически в ноги форварду и забрал его в руки!

55' Обамеянг опустился на свою половину поля для помощи в обороне, но в итоге нарушил правила. Камара оказался на газоне. Далековато до ворот, не верится в прямой удар.

53' Решили в комнате VAR, что не было нарушения правил, и даже время матча для этого не останавливалось. Играем дальше, момент заигран!

52' Игроки «Монако» завладели мячом, затяжная позиционная атака получается у хозяев. А вот и повтор дали! Рискованно Иган-Райли атаковал Балогуна, до мяча точно не достал защитник.

51' Какой интересный момент у нас! Балогун в штрафной площади соперника оказался на газоне, и по динамике очень было похоже на фол, но Тюрпен уверенно показал, что надо подниматься. Посмотреть бы повтор! Очень ждём!

49' Гуири от правого флажка навесил во вратарскую площадку, где мяч попал в Балогуна, который тут же его выбил. Подбор за «Марселем», атака вторым темпом завершилась ударом справа с подступов к штрафной от Пайшао. Справился Градецки, поймал он мяч в ближней девятке!

48' Ответ «Марселя»! Гуири наносил дальний удар по воротам Градецки, но Закария принял мяч на себя. Атака продолжилась, дело дошло до навеса с левого фланга, и на линии вратарской отлично играет Фас. Угловой!

47' Первая атака во втором тайме осталась за «Монако», Балогун с левого фланга внешней стороной стопы делал передачу в центр, но она получилась неточной.

46' Продолжаем! Начался второй тайм!

45+1' 🕐 Звучит свисток, первый тайм окончен! Неплохой футбол у нас получается! Команды по очереди атакуют, периодически создают моменты, но пока забить ни у кого не получается. У Градецки работы было немного побольше, но пропускать он пока не намерен. Ждём второй тайм и голов! Это может неплохо раскрыть нашу игру!

45' Хорошая атака «Монако»! Головин принял мяч на левом фланге, остановился, переложив мяч под правую ногу, после чего зряче навесил на дальнюю штангу на Балогуна. Форвард упал, после чего вскочил и сразу стал требовать пенальти, намекая на зацеп со стороны Медины. Повтор показал, что скорее сам падал американский нападающий.

43' Игор Пайшао здорово открылся впереди под длинный заброс, принял мяч слева в штрафной площади, но всё же рановато стартовал, в итоге залез в положение «вне игры».

42' Заключительная пятиминутка основного времени первого тайма у нас идёт. В целом футбол смотрится, много интересного происходит на поле. Есть подозрение, что голы будут!

40' Мависса на своей половине поля на левом фланге здорово прокинул мяч, разогнав перспективную контратаку! Были предложения от Головина и Балогуна, но Кристиан добежал до штрафной, начал смещаться в центр, покинул её, после чего отдал неточный пас в аут на правый фланг. Начал за здравие, а кончил за упокой.

39' Немного оживились команды к концу первого тайма, скорости подросли! Посмотрим, приведёт ли это к чему-то интересному.

37' Градецки здорово сыграл на угловом. Это Игор Пайшао слева навесил на дальнюю штангу, там голкипер «Монако» взмыл в воздух и мяч в руки поймал. Убежали в контратаку хозяева, Балогун справа пытался прострелить в центр на Головина, но успел Тимбер ногу выставить!

36' ❗ Градецки выручает! Отличный длинный заброс в штрафную «Монако», где Керер до мяча не добрался, и Пайшао слева вывалился один на один! В дальний угол попытался исполнить бразилец, но голкипер на выходе смог мяч отбить!

35' А теперь Хёйбьерг оказался на газоне в середине поля, Балогун нарушил на нём правила и удостоился небольшой лекции от Тюрпена.

34' Факундо Медина Жёлтая карточка оказалась в руках Тюрпена. Медина жестковато сыграл против Мамаду Кулибали. Неудачно аргентинец мяч обработал, далеко от себя отпустив, в итоге шипами влетел в ногу форварду. Неприятная накладка.

33' А теперь уже Обамеянг после скидки партнёра неплохо пробил сходу справа с угла штрафной площади, но не попал в ближний угол!

32' Траоре справа отыграл в центр, Веа перед штрафной площадью мяч принял, вторым касание попытался пробить с лёта, но получилось выше перекладины!

30' Игроки «Марселя» пытались перебраться в очередную атаку, и пришлось Градецки выбегать за пределы штрафной площади, чтобы опередить Веа и выбить мяч в аут.

29' А вот и статистика по владению мячом подоспела. 63% на 37% к данной минуте по этому показателю. При этом игра успокоилась, пропали у нас удары и моменты.

28' Разыграли слева угловой футболисты «Марселя». Гуири с угла штрафной выполнял мягкую подачу в центр, и там Павар попытался пяткой сыграть. Неудачно получилось. Отбились хозяева.

27' Гуири здорово с левого фланга ворвался в штрафную площадь, уже обыграл Керера в попытке выйти на ударную позицию, но мяч всё-таки далековато отскочил, и страховавший Камара успел выбить его на угловой.

26' Балогун потерял мяч в середине поля, и сразу неплохую атаку развернули гости. Медина выполнил заброс направо в штрафную на Траоре, который мяч принял, прострелил в центр, но получилось точно на игрока «Монако». Справились хозяева!

24' Головин слева неплохо открылся, но уйти от Павара не удалось. В подкате защитник «Марселя» выбил мяч в аут.

22' Гуири слева исполнил штрафной, навесил на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно. Обамеянг до мяча не добрался, и тот покинул пределы поля, отправившись за лицевую.

21' Пайшао на левом фланге оказался на газоне, это Тезе в борьбе приложился локтем по сопернику. Обошлось без карточки. Штрафной может получиться неплохим!

19' И сразу ответ от «Марселя»! Дело завершилось подачей с правого фланга, в штрафной площади Градецки опередил Обамеянга и мяч в руки поймал.

18' Красиво сыграли игроки «Монако»! Камара покатил на Балогуна, который в касание пяткой отыграл на Аклиуша, а сам побежал в штрафную площадь! Партнёр понял его замысел и тоже пяткой исполнил ответный заброс на ход, но он получился слишком сильным. Рульи успел первым и забрал мяч в руки.

17' 2-3 на данный момент по ударам, есть маленькое преимущество у гостей по итогам первых минут встречи.

16' Небольшая пауза у нас в игре образовалась. Футболисты «Монако» неторопливо комбинируют, но далековато до штрафной площади «Марселя».

14' Отличная игра на встречных курсах у нас получается! Есть атаки, присутствуют моменты! Будем надеяться, что и с голами нас сегодня команды не обидят.

13' Вновь Аклиуш в центре внимания! Отличный заброс на Магнеса в штрафную площадь, и тут очень вовремя на выходе сыграл Рульи! Смог он мяч отбить, пытался француз перекинуть голкипера!

12' Отбились после углового игроки «Монако» и отправились в атаку. Головин двумя эффектными приёмами ушёл поочерёдно от двух соперников, и пусть его длинная передача немного притормозила наступление, но в дальнейшем всё равно получилось неплохо. Аклиуш получил мяч слева на краю штрафной площади, навешивал к линии вратарской, но получилось точно на соперника. Справился «Марсель».

11' ❗ «Марсель» ответил своим моментом! Веа отличный проникающий пас налево в штрафную на Траоре исполнил, тот улизнул от соперника в лицевую и пробил с острого угла! Градецки успел броситься навстречу и отбил мяч!

10' ❗ А вот это уже опасно! Головин отобрал мяч у Тимбера, и хозяева провели отличную атаку! Балогун слева в штрафной мяч принял, навесил на Аклиуша, который был совсем один! В падении с лёта пробил Магнес, но пробил в газон! Мяч в итоге мимо ворот пролетел! Не удалось как следует под мяч подстроиться!

9' 26,7 метров было до ворот, мяч стоял по центру. Игор Пайшао вызвался исполнять штрафной удар, удалось ему перекинуть стенку, но вместе с ней и ворота. Слишком высоко.

8' Ламин Камара Первая карточка у нас. Гуири после ошибки Камара по центру активно тащил мяч, в итоге оппонент его догнал и в попытке исправиться намеревался остановить, но получилось нарушение правил.

6' Хорошая атака «Монако», пошла передача налево в штрафную на ход Балогуну, но далековато всё-таки мяч покатился, не успел его догнать американский форвард.

5' Аклиушу в середине поля досталось, жёстко в него корпусом влетел Хёйбьерг. Разыграли штрафной хозяева поля и принялись неторопливо катать мяч.

4' Обамеянг попытался пробить по воротам «Монако», но точности ему не хватило. Неплохо «Марсель» начинает, надо сказать.

3' Первая атака «Марселя», Пайшао по левому флангу прорвался, его прострел прервал Тезе, но углового не будет. Офсайд был мгновениями ранее.

2' Довольно активно ведут себя болельщики на первых минутах, причём стараются любители футбола с обеих сторон. А на поле идёт борьба за инициативу.

1' Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки «Марселя». В синем сегодня гости, а «Монако» предстал в традиционных бело-красных цветах.