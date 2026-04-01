Фенербахче - Бешикташ 05 Апреля прямая трансляция
- 68'Доржелес Нене
- 81'Джейден Остерволде
- 90+11'1:0Керем Актюркоглу
- 45+5'Эрсин Дестаноглу
- 52'Онинье Ндиди
- 78'Рыдван Йылмаз
- 290+8'Эммануэль Агбаду90+10'Дженгиз Ундер
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Бешикташ, которое состоится 05 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Эдерсон
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|24
|зщ
|Джейден Остерволде
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|3
|зщ
|Арчи Браун
84'
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|17
|пз
|Н'Голо Канте
|45
|пз
|Доржелес Нене
|21
|пз
|Марко Асенсио
24'
|20
|пз
|Энтони Мусаба
62'
|94
|пз
|Андерсон Талиска
58'
|7
|пз
|Фред
24'
|26
|нп
|Сидики Шериф
58'
|9
|нп
|Керем Актюркоглу
62'
|22
|зщ
|Левент Мерджан
84'
|30
|вр
|Эрсин Дестаноглу
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
46'
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|14
|зщ
|Феликс Удуохай
|33
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|4
|пз
|Онинье Ндиди
86'
|23
|пз
|Кристьян Аслани
67'
|18
|пз
|Вацлав Черны
67'
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|15
|нп
|Джуниор Олаитан
|9
|нп
|О Хюн Кю
90'
|25
|пз
|Гёкхан Саздагы
46'
|7
|пз
|Милот Рашица
67'
|11
|нп
|Дженгиз Ундер
67'
|8
|пз
|Салих Учан
86'
|91
|нп
|Мустафа Хекимоглу
90'
|34
|вр
|Мерт Гюнок
|14
|зщ
|Йигит Эфе Демир
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|70
|нп
|Огуз Айдын
|32
|вр
|Девис Васкес
|53
|зщ
|Эмир Хан Топчу
|35
|зщ
|Тьягу Джало
|17
|пз
|Картал Йылмаз
|26
|нп
|Жота Силва
|Доменико Тедеско
|Серген Ялчин
|23.12.2025
|Кубок Турции
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|04.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 3
|02.04.2023
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 4
|02.10.2022
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|28
|63
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|27
|60
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|27
|52
|5
|Гёзтепе
|27
|46
|6
|Истанбул Башакшехир
|27
|43
|7
|Самсунспор
|27
|36
|8
|Газиантеп
|28
|34
|9
|Коджаэлиспор
|27
|33
|10
|Аланьяспор
|28
|32
|11
|Коньяспор
|28
|31
|12
|Ризеспор
|27
|30
|13
|Антальяспор
|28
|28
|14
|Касымпаша
|28
|27
|15
|Генчлербирлиги
|28
|25
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|28
|20