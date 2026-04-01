Фенербахче - Бешикташ 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
05 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 28-й тур
Фенербахче
2-й тайм, 90+13'
1 : 0
Бешикташ

  • 68'
    Доржелес Нене
  • 81'
    Джейден Остерволде
  • 90+11'
    1:0
    Керем Актюркоглу
0'
45'
90'
  • 45+5'
    Эрсин Дестаноглу
  • 52'
    Онинье Ндиди
  • 78'
    Рыдван Йылмаз
  • 2
    90+8'
    Эммануэль Агбаду
    90+10'
    Дженгиз Ундер
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Бешикташ, которое состоится 05 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция).

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
31Бразилиявр Эдерсон
27ПортугалиязщНелсон Семеду
24НидерландызщДжейден Остерволде
37СловакиязщМилан Шкриньяр
3АнглиязщАрчи Браун
84'
6ФранцияпзМаттео Гендузи
17ФранцияпзН'Голо Канте
45МалипзДоржелес Нене
21ИспанияпзМарко Асенсио
24'
20НидерландыпзЭнтони Мусаба
62'
94БразилияпзАндерсон Талиска
58'
7Бразилияпз Фред
24'
26ФранциянпСидики Шериф
58'
9ТурциянпКерем Актюркоглу
62'
22ТурциязщЛевент Мерджан
84'
30ТурцияврЭрсин Дестаноглу
62ПанамазщМикаэль Мурильо
46'
12Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
14ГерманиязщФеликс Удуохай
33ТурциязщРыдван Йылмаз
4НигерияпзОнинье Ндиди
86'
23АлбанияпзКристьян Аслани
67'
18ЧехияпзВацлав Черны
67'
10ТурцияпзОркун Кёкчю
15БениннпДжуниор Олаитан
9Южная КореянпО Хюн Кю
90'
25ТурцияпзГёкхан Саздагы
46'
7КосовопзМилот Рашица
67'
11ТурциянпДженгиз Ундер
67'
8ТурцияпзСалих Учан
86'
91ТурциянпМустафа Хекимоглу
90'
Запасные
34ТурцияврМерт Гюнок
14ТурциязщЙигит Эфе Демир
18ТурциязщМерт Мюльдюр
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
5ТурцияпзИсмаиль Юксек
70ТурциянпОгуз Айдын
32КолумбияврДевис Васкес
53ТурциязщЭмир Хан Топчу
35ПортугалиязщТьягу Джало
17ТурцияпзКартал Йылмаз
26ПортугалиянпЖота Силва
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ТурцияСерген Ялчин
История личных встреч
23.12.2025 Кубок Турции Группа C. 1-й тур Фенербахче1 : 2Бешикташ
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ2 : 3Фенербахче
04.05.2025 Турция — Суперлига 34-й тур Фенербахче0 : 1Бешикташ
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 0Фенербахче
27.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче2 : 1Бешикташ
09.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 3Фенербахче
02.04.2023 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 4Бешикташ
02.10.2022 Турция - Суперлига 8-й тур Бешикташ0 : 0Фенербахче
08.05.2022 Турция - Суперлига 36-й тур Бешикташ1 : 1Фенербахче
19.12.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Фенербахче2 : 2Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2764
2
Лига чемпионов
Трабзонспор2863
3
Лига Европы
Фенербахче2760
4
Лига конференций
Бешикташ2752
5 Гёзтепе2746
6 Истанбул Башакшехир2743
7 Самсунспор2736
8 Газиантеп2834
9 Коджаэлиспор2733
10 Аланьяспор2832
11 Коньяспор2831
12 Ризеспор2730
13 Антальяспор2828
14 Касымпаша2827
15 Генчлербирлиги2825
16
Зона вылета
Кайсериспор2823
17
Зона вылета
Эюпспор2822
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2820

