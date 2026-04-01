Жирона - Вильярреал 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
06 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Жирона
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Вильярреал, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

13 Аргентина вр Пауло Гассанига
2 Испания зщ Уго Ринкон
12 Бразилия зщ Витор Рейс
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
4 Испания зщ Арнау Мартинес
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
8 Испания пз Фран Бельтран
18 Марокко пз Аззедин Унаи
15 Украина нп Виктор Цыганков
3 Испания нп Хоэль Рока
19 Украина нп Владислав Ванат
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
6 Испания зщ Пау Наварро
12 Португалия зщ Ренату Вейга
24 Испания зщ Альфонсо Педраса
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
18 Сенегал пз Пап Гейе
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
20 Испания нп Альберто Молейро
7 Испания нп Херар Морено
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Вильярреал5 : 0Жирона
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Жирона0 : 1Вильярреал
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Вильярреал2 : 2Жирона
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Жирона0 : 1Вильярреал
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Вильярреал1 : 2Жирона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Жирона1 : 2Вильярреал
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Вильярреал1 : 0Жирона
26.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Жирона0 : 1Вильярреал
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Жирона0 : 3Вильярреал
14.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Жирона0 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3076
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3069
3
Лига чемпионов
Вильярреал2958
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3041
8 Хетафе3041
9 Эспаньол3038
10 Атлетик Б3038
11 Осасуна2937
12 Райо Вальекано3035
13 Валенсия3035
14 Жирона2934
15 Мальорка3031
16 Севилья2931
17 Алавес2931
18
Зона вылета
Эльче3029
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо2921

