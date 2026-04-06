Удинезе - Комо 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
06 Апреля 2026 года в 13:30 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Удинезе
Комо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Комо, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
28 Франция зщ Умар Соле
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
14 Франция пз Артюр Атта
24 Польша пз Якуб Пётровски
10 Италия нп Николо Дзаньоло
1 Франция вр Жан Бутез
34 Бразилия зщ Диего Карлос
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
3 Испания зщ Алекс Валле
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
38 Сенегал нп Ассане Диао
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Комо1 : 0Удинезе
20.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Комо4 : 1Удинезе
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Удинезе1 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3069
2
Лига чемпионов
Милан3063
3
Лига чемпионов
Наполи3062
4
Лига чемпионов
Комо3057
5
Лига Европы
Ювентус3054
6
Лига конференций
Рома3054
7 Аталанта3050
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Сассуоло3142
11 Удинезе3039
12 Парма3135
13 Дженоа3033
14 Торино3033
15 Фиорентина3132
16 Кальяри3130
17 Кремонезе3127
18
Зона вылета
Лечче3027
19
Зона вылета
Пиза3018
20
Зона вылета
Верона3118

