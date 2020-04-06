Лечче - Аталанта 06 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Аталанта, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|79
|пз
|Умар Нгом
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|19
|нп
|Ламек Банда
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|16
|нп
|Омри Гандельман
|9
|нп
|Никола Штулич
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|59
|пз
|Никола Залевски
|90
|нп
|Никола Крстович
|Эусебио Ди Франческо
|Раффаэле Палладино
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 1
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 7
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|12.02.2012
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|62
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|54
| 6
Лига конференций
|Рома
|30
|54
|7
|Аталанта
|30
|50
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Сассуоло
|31
|42
|11
|Удинезе
|30
|39
|12
|Парма
|31
|35
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Торино
|30
|33
|15
|Фиорентина
|31
|32
|16
|Кальяри
|31
|30
|17
|Кремонезе
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|30
|27
| 19
Зона вылета
|Пиза
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|31
|18