Лечче - Аталанта 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
06 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Лечче
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Аталанта, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия).

Лечче
Аталанта
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
3 Ирландия зщ Корри Ндаба
79 Мавритания пз Умар Нгом
20 Албания пз Юльбер Рамадани
19 Замбия нп Ламек Банда
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
16 Израиль нп Омри Гандельман
9 Сербия нп Никола Штулич
29 Италия вр Марко Карнезекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
19 Албания зщ Берат Джимсити
69 Италия зщ Хонест Аханор
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
59 Польша пз Никола Залевски
90 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Аталанта4 : 1Лечче
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Аталанта1 : 1Лечче
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Лечче0 : 4Аталанта
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Лечче0 : 2Аталанта
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта1 : 0Лечче
19.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Аталанта1 : 2Лечче
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Лечче2 : 1Аталанта
01.03.2020 Италия - Серия А 26-й тур Лечче2 : 7Аталанта
06.10.2019 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта3 : 1Лечче
12.02.2012 Италия - Серия А 23-й тур Аталанта0 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3069
2
Лига чемпионов
Милан3063
3
Лига чемпионов
Наполи3062
4
Лига чемпионов
Комо3057
5
Лига Европы
Ювентус3054
6
Лига конференций
Рома3054
7 Аталанта3050
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Сассуоло3142
11 Удинезе3039
12 Парма3135
13 Дженоа3033
14 Торино3033
15 Фиорентина3132
16 Кальяри3130
17 Кремонезе3127
18
Зона вылета
Лечче3027
19
Зона вылета
Пиза3018
20
Зона вылета
Верона3118

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
