Ювентус - Дженоа 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
06 Апреля 2026 года в 19:00 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ювентус
Дженоа

Составы команд
Ювентус
Турин
Дженоа
Генуя
1 Италия вр Маттиа Перин
15 Франция зщ Пьер Калюлю
3 Бразилия зщ Бремер
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
6 Англия зщ Ллойд Келли
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
22 США пз Уэстон Маккенни
13 Кот-д'Ивуар пз Жереми Бога
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
16 Нидерланды вр Юстин Бейло
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Мартин
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
9 Португалия нп Витор Оливейра
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Дженоа0 : 1Ювентус
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Ювентус1 : 0Дженоа
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Дженоа0 : 3Ювентус
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Ювентус0 : 0Дженоа
15.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Дженоа1 : 1Ювентус
06.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 1Ювентус
05.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Ювентус2 : 0Дженоа
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Ювентус3 : 1Дженоа
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус3 : 2 ДВДженоа
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Дженоа1 : 3Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3069
2
Лига чемпионов
Милан3063
3
Лига чемпионов
Наполи3062
4
Лига чемпионов
Комо3057
5
Лига Европы
Ювентус3054
6
Лига конференций
Рома3054
7 Аталанта3050
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Сассуоло3142
11 Удинезе3039
12 Парма3135
13 Дженоа3033
14 Торино3033
15 Фиорентина3132
16 Кальяри3130
17 Кремонезе3127
18
Зона вылета
Лечче3027
19
Зона вылета
Пиза3018
20
Зона вылета
Верона3118

