Ювентус - Дженоа 06 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Дженоа, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Маттиа Перин
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|13
|пз
|Жереми Бога
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|16
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|Лучано Спаллетти
|Даниэле Де Росси
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|62
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|54
| 6
Лига конференций
|Рома
|30
|54
|7
|Аталанта
|30
|50
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Сассуоло
|31
|42
|11
|Удинезе
|30
|39
|12
|Парма
|31
|35
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Торино
|30
|33
|15
|Фиорентина
|31
|32
|16
|Кальяри
|31
|30
|17
|Кремонезе
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|30
|27
| 19
Зона вылета
|Пиза
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|31
|18