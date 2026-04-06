Наполи - Милан 06 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|99
|пз
|Франк Ангисса
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|Антонио Конте
|Массимилиано Аллегри
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|18.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|12.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 4
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|62
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|54
| 6
Лига конференций
|Рома
|30
|54
|7
|Аталанта
|30
|50
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Сассуоло
|31
|42
|11
|Удинезе
|30
|39
|12
|Парма
|31
|35
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Торино
|30
|33
|15
|Фиорентина
|31
|32
|16
|Кальяри
|31
|30
|17
|Кремонезе
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|30
|27
| 19
Зона вылета
|Пиза
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|31
|18