Наполи - Милан 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
06 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Наполи
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия).

Наполи
Неаполь
Милан
Милан
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
68 Словакия пз Станислав Лоботка
11 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
99 Камерун пз Франк Ангисса
21 Италия нп Маттео Политано
19 Дания нп Расмус Хойлунд
16 Франция вр Мик Меньян
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
23 Англия зщ Фикайо Томори
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
12 Франция пз Адриен Рабьо
19 Франция пз Юссуф Фофана
14 Хорватия пз Лука Модрич
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
11 США нп Кристиан Пулишич
18 Франция нп Кристофер Нкунку
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи2 : 0Милан
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Милан2 : 1Наполи
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Наполи2 : 1Милан
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Милан0 : 2Наполи
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Милан1 : 0Наполи
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 2Милан
18.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Наполи1 : 1Милан
12.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Милан1 : 0Наполи
02.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Наполи0 : 4Милан
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Милан1 : 2Наполи
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Серии A: «Наполи» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3069
2
Лига чемпионов
Милан3063
3
Лига чемпионов
Наполи3062
4
Лига чемпионов
Комо3057
5
Лига Европы
Ювентус3054
6
Лига конференций
Рома3054
7 Аталанта3050
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Сассуоло3142
11 Удинезе3039
12 Парма3135
13 Дженоа3033
14 Торино3033
15 Фиорентина3132
16 Кальяри3130
17 Кремонезе3127
18
Зона вылета
Лечче3027
19
Зона вылета
Пиза3018
20
Зона вылета
Верона3118

