Уфа - Торпедо М 06 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Торпедо М, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 27-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Олег Георгиевич Кононов
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 8 : 7
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.12.2014
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|20.10.2014
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|07.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|27
|59
| 2
Повышение
|Родина
|27
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|27
|48
| 4
Плей-офф за повышение
|Ротор
|27
|42
|5
|Спартак Кс
|27
|41
|6
|КАМАЗ
|27
|39
|7
|Челябинск
|27
|38
|8
|Нефтехимик
|27
|35
|9
|Арсенал Т
|27
|35
|10
|СКА-Хабаровск
|27
|34
|11
|Енисей
|27
|34
|12
|Торпедо М
|26
|33
|13
|Шинник
|27
|33
|14
|Волга Ул
|27
|31
|15
|Черноморец
|27
|29
| 16
Зона вылета
|Уфа
|26
|26
| 17
Зона вылета
|Чайка
|27
|19
| 18
Зона вылета
|Сокол
|27
|16