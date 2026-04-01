Арока - Эшторил 06 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Эшторил, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|07.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 3
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|20.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|4 : 3
|15.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 0
|27.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|07.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|02.02.2021
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|68
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|27
|65
| 4
Лига конференций
|Брага
|27
|49
|5
|Фамаликан
|28
|46
|6
|Жил Висенте
|28
|45
|7
|Эшторил
|27
|37
|8
|Морейренсе
|28
|35
|9
|Витория Гимарайнш
|28
|35
|10
|Алверка
|28
|32
|11
|Риу Аве
|28
|30
|12
|Арока
|27
|29
|13
|Эштрела
|28
|28
|14
|Санта-Клара
|28
|28
|15
|Насьонал
|28
|25
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Тондела
|27
|20
| 18
Зона вылета
|АВС
|28
|11