Арока - Эшторил 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
06 Апреля 2026 года в 20:45 (+03:00). , 28-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
Арока
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Эшторил, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия).

Арока
Арока
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил4 : 3Арока
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Арока1 : 1Эшторил
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил4 : 1Арока
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Эшторил1 : 2Арока
13.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Арока4 : 3Эшторил
15.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Эшторил2 : 0Арока
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Арока2 : 0Эшторил
27.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Эшторил1 : 2Арока
07.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Арока0 : 2Эшторил
02.02.2021 Португалия - Сегунда 18-й тур Арока1 : 0Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2873
2
Лига чемпионов
Спортинг2768
3
Лига Европы
Бенфика2765
4
Лига конференций
Брага2749
5 Фамаликан2846
6 Жил Висенте2845
7 Эшторил2737
8 Морейренсе2835
9 Витория Гимарайнш2835
10 Алверка2832
11 Риу Аве2830
12 Арока2729
13 Эштрела2828
14 Санта-Клара2828
15 Насьонал2825
16
Стыковая зона
Каза Пия2624
17
Зона вылета
Тондела2720
18
Зона вылета
АВС2811

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
