Каза Пия - Бенфика 06 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Бенфика, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Патрик Секейра
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|5
|зщ
|Абду Конте
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|24
|пз
|Ияд Мохамед
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|10
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Жоау Перейра
|Жозе Моуринью
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|68
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|27
|65
| 4
Лига конференций
|Брага
|27
|49
|5
|Фамаликан
|28
|46
|6
|Жил Висенте
|28
|45
|7
|Эшторил
|27
|37
|8
|Морейренсе
|28
|35
|9
|Витория Гимарайнш
|28
|35
|10
|Алверка
|28
|32
|11
|Риу Аве
|28
|30
|12
|Арока
|27
|29
|13
|Эштрела
|28
|28
|14
|Санта-Клара
|28
|28
|15
|Насьонал
|28
|25
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Тондела
|27
|20
| 18
Зона вылета
|АВС
|28
|11