Каза Пия - Бенфика 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
06 Апреля 2026 года в 22:45 (+03:00). , 28-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Каза Пия
Бенфика

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
6 Португалия зщ Жозе Фонте
4 Португалия зщ Жоау Голарт
5 Португалия зщ Абду Конте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
24 Коморские острова пз Ияд Мохамед
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
10 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
27 Португалия пз Рафаэл Силва
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика2 : 2Каза Пия
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 1Бенфика
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Бенфика3 : 0Каза Пия
17.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Каза Пия0 : 1Бенфика
28.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика1 : 1Каза Пия
04.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Бенфика3 : 0Каза Пия
13.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Каза Пия0 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2873
2
Лига чемпионов
Спортинг2768
3
Лига Европы
Бенфика2765
4
Лига конференций
Брага2749
5 Фамаликан2846
6 Жил Висенте2845
7 Эшторил2737
8 Морейренсе2835
9 Витория Гимарайнш2835
10 Алверка2832
11 Риу Аве2830
12 Арока2729
13 Эштрела2828
14 Санта-Клара2828
15 Насьонал2825
16
Стыковая зона
Каза Пия2624
17
Зона вылета
Тондела2720
18
Зона вылета
АВС2811

