Нецеча - Пяст 06 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Пяст, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 2
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|0 : 1
|26.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|2 : 1
|19.05.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|4 : 0
|07.04.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|1 : 1
|05.11.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|2 : 1
|17.04.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 0
|28.10.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|2 : 1
|20.11.2015
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|3 : 5
|20.07.2015
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|27
|45
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|27
|42
| 3
Лига конференций
|Ягеллония
|27
|42
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|26
|41
|5
|Висла Плоцк
|27
|39
|6
|Ракув
|27
|39
|7
|ГКС Катовице
|27
|39
|8
|Мотор
|26
|37
|9
|Краковия
|27
|36
|10
|Корона
|26
|36
|11
|Пяст
|26
|35
|12
|Лехия
|26
|34
|13
|Погонь
|26
|34
|14
|Радомяк
|26
|33
|15
|Видзев
|27
|30
| 16
Зона вылета
|Легия
|26
|30
| 17
Зона вылета
|Арка
|26
|30
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|26
|22