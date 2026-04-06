Погонь - Легия 06 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Легия, которое состоится 06 Апреля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Томас Томасберг
|Марек Папшун
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 0
|28.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Польша - Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|3 : 4
|07.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|2 : 1
|22.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|3 : 1
|31.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 2
|03.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|27
|45
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|27
|42
| 3
Лига конференций
|Ягеллония
|27
|42
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|26
|41
|5
|Висла Плоцк
|27
|39
|6
|Ракув
|27
|39
|7
|ГКС Катовице
|27
|39
|8
|Мотор
|26
|37
|9
|Краковия
|27
|36
|10
|Корона
|26
|36
|11
|Пяст
|26
|35
|12
|Лехия
|26
|34
|13
|Погонь
|26
|34
|14
|Радомяк
|26
|33
|15
|Видзев
|27
|30
| 16
Зона вылета
|Легия
|26
|30
| 17
Зона вылета
|Арка
|26
|30
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|26
|22