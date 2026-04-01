Спортинг - Арсенал 07 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арсенал, которое состоится 07 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Франсиску Тринкан
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|4
|зщ
|Бен Уайт
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|36
|пз
|Мартин Субименди
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|Руй Боржеш
|Микель Артета
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|16.03.2023
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 5
|09.03.2023
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|08.11.2018
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|0 : 0
|25.10.2018
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|0 : 1
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|4 : 0
| Аталанта
Бавария
|1 : 6
|4 : 1
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|5 : 2
|3 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|1 : 1
|7 : 2
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|1 : 1
|2 : 0
| ПСЖ
Челси
|5 : 2
|0 : 3
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 0
|1 : 2
| Будё-Глимт
Спортинг
|3 : 0
|5 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Арсенал
|07.04
|15.04
| Реал Мадрид
Бавария
|07.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Ливерпуль
|08.04
|14.04
| Барселона
Атлетико М
|08.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|29.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|29.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05