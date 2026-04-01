Спортинг - Арсенал 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
07 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Спортинг
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арсенал, которое состоится 07 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Арсенал
Лондон, Англия
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
52 Португалия пз Жоау Симойнш
5 Япония пз Хидемаса Морита
10 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Португалия пз Франсиску Тринкан
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
97 Колумбия нп Луис Суарес
1 Испания вр Давид Райя
2 Франция зщ Вильям Салиба
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
4 Англия зщ Бен Уайт
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
36 Испания пз Мартин Субименди
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
20 Англия нп Нони Мадуэке
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Испания Микель Артета
История личных встреч
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Спортинг1 : 5Арсенал
16.03.2023 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 1 3 : 5Спортинг
09.03.2023 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Спортинг2 : 2Арсенал
08.11.2018 Лига Европы Группа E. 4-й тур Арсенал0 : 0Спортинг
25.10.2018 Лига Европы Группа E. 3-й тур Спортинг0 : 1Арсенал
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 4 : 0
Аталанта
Бавария
1 : 6 4 : 1
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
5 : 2 3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
1 : 1 7 : 2
Команда12
Байер
Арсенал
1 : 1 2 : 0
ПСЖ
Челси
5 : 2 0 : 3
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 0 1 : 2
Будё-Глимт
Спортинг
3 : 0 5 : 0 ДВ
1/4 финала
Команда12
Спортинг
Арсенал
07.0415.04
Реал Мадрид
Бавария
07.0415.04
Команда12
ПСЖ
Ливерпуль
08.0414.04
Барселона
Атлетико М
08.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0429.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0429.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

