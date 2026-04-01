Зенит - Спартак М 08 Апреля прямая трансляция

08 Апреля 2026 года в 20:45 (+03:00). , 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 08 Апреля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
14.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит2 : 0Спартак М
23.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Зенит2 : 3Спартак М
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М2 : 2Зенит
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Спартак М0 : 1Зенит
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Спартак М2 : 1Зенит
11.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Финал Спартак М0 : 3Зенит
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 1Спартак М
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М0 : 1Зенит
24.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит0 : 0Спартак М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Зенит0 : 0Спартак М
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России Пути регионов (этап 2): «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 0 : 1
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
1 : 1 2 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Балтика
Зенит
0 : 1
Крылья Советов
Оренбург
2 : 0
Ростов
Динамо Мх
0 : 2
Арсенал Т
Локомотив М
1 : 2
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Краснодар
3 : 1 4 : 0
Команда12
Динамо М
Спартак М
5 : 2 1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Зенит
Динамо Мх
1 : 0
Крылья Советов
Локомотив М
2 : 2 5 : 4
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Крылья Советов
ЦСКА
07.04
Зенит
Спартак М
08.04
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
Динамо М
Краснодар
08.0405.05

