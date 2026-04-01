ПСЖ - Ливерпуль 08 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ливерпуль, которое состоится 08 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|11
|пз
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|Луис Энрике
|Арне Слот
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|28.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|2 : 1
|18.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|4 : 0
| Аталанта
Бавария
|1 : 6
|4 : 1
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|5 : 2
|3 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|1 : 1
|7 : 2
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|1 : 1
|2 : 0
| ПСЖ
Челси
|5 : 2
|0 : 3
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 0
|1 : 2
| Будё-Глимт
Спортинг
|3 : 0
|5 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Арсенал
|07.04
|15.04
| Реал Мадрид
Бавария
|07.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Ливерпуль
|08.04
|14.04
| Барселона
Атлетико М
|08.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|29.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|29.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05