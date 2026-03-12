Фрайбург - Сельта 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
09 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Сельта, которое состоится 09 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Германия вр Ноа Атуболу
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
29 Германия пз Филипп Трой
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
19 Германия пз Ян-Никлас Бесте
14 Япония пз Юито Судзуки
32 Италия пз Винченцо Грифо
31 Хорватия нп Игор Матанович
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
4 Гана зщ Джозеф Айду
20 Испания зщ Маркос Алонсо
3 Испания пз Оскар Мингеса
22 Испания пз Уго Сотело
6 Гвинея пз Илаш Мориба
5 Испания пз Серхио Каррейра
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
9 Испания нп Ферран Жутгла
7 Испания нп Борха Иглесиас
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
04.04.2026 Германия — Бундеслига 28-й тур Фрайбург2 : 3
22.03.2026 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 2Фрайбург
19.03.2026 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Фрайбург5 : 1
15.03.2026 Германия — Бундеслига 26-й тур Фрайбург0 : 1
12.03.2026 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
1 : 1 3 : 4 ДВ
Лилль
Астон Вилла
0 : 1 2 : 0
Панатинаикос
Бетис
1 : 0 4 : 0
Штутгарт
Порту
1 : 2 2 : 0
Команда12
Сельта
Лион
1 : 1 0 : 2
Генк
Фрайбург
1 : 0 5 : 1
Ференцварош
Брага
2 : 0 4 : 0
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
0 : 1 1 : 2 0 : 3
1/4 финала
Команда12
Брага
Бетис
08.0416.04
Фрайбург
Сельта
09.0416.04
Команда12
Порту
Ноттингем Форест
09.0416.04
Болонья
Астон Вилла
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
