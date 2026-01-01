Порту - Ноттингем Форест 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
09 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Порту
Ноттингем Форест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Ноттингем Форест, которое состоится 09 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
42 Кот-д'Ивуар пз Секо Фофана
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
29 Нигерия нп Теремас Моффи
17 Испания нп Борха Сайнс
26 Бельгия вр Матц Селс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
4 Бразилия зщ Морато
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
7 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
19 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Ноттингем Форест2 : 0Порту
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
1 : 1 3 : 4 ДВ
Лилль
Астон Вилла
0 : 1 2 : 0
Панатинаикос
Бетис
1 : 0 4 : 0
Штутгарт
Порту
1 : 2 2 : 0
Команда12
Сельта
Лион
1 : 1 0 : 2
Генк
Фрайбург
1 : 0 5 : 1
Ференцварош
Брага
2 : 0 4 : 0
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
0 : 1 1 : 2 0 : 3
1/4 финала
Команда12
Брага
Бетис
08.0416.04
Фрайбург
Сельта
09.0416.04
Команда12
Порту
Ноттингем Форест
09.0416.04
Болонья
Астон Вилла
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

