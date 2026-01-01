21:41 ()
Свернуть список

Болонья - Астон Вилла 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
09 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Болонья
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Астон Вилла, которое состоится 09 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья, Италия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
13 Италия вр Федерико Равалья
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
33 Испания зщ Хуан Миранда
17 Португалия пз Жоау Мариу
6 Хорватия пз Никола Моро
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
11 Англия пз Джонатан Роу
10 Италия нп Федерико Бернардески
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Люка Динь
24 Бельгия пз Амаду Онана
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия пз Морган Роджерс
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Астон Вилла1 : 0Болонья
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Астон Вилла2 : 0Болонья
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Болонья» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
1 : 1 3 : 4 ДВ
Лилль
Астон Вилла
0 : 1 2 : 0
Панатинаикос
Бетис
1 : 0 4 : 0
Штутгарт
Порту
1 : 2 2 : 0
Команда12
Сельта
Лион
1 : 1 0 : 2
Генк
Фрайбург
1 : 0 5 : 1
Ференцварош
Брага
2 : 0 4 : 0
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
0 : 1 1 : 2 0 : 3
1/4 финала
Команда12
Брага
Бетис
08.0416.04
Фрайбург
Сельта
09.0416.04
Команда12
Порту
Ноттингем Форест
09.0416.04
Болонья
Астон Вилла
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close