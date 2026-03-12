21:41 ()
Свернуть список

Райо Вальекано - АЕК Афины 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
09 Апреля 2026 года в 19:45 (+03:00). , 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Райо Вальекано
АЕК Афины

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - АЕК Афины, которое состоится 09 Апреля 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
АЕК Афины
Афины, Греция
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИталиязщЛуис Фелипе
3ИспаниязщПеп Чаварриа
6СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
9БразилиянпАлешандре Журавски
1АлбанияврТомас Стракоша
12ГрециязщЛазарос Рота
2КамерунзщАроль Мукуди
44ПортугалиязщФилипе Релвас
3АлбаниязщСтаврос Пилиос
11МавританияпзАбубакари Койта
37АргентинапзРоберто Перейра
13МексикапзОрбелин Пинеда
18РумынияпзРэзван Марин
25ВенгриянпБарнабаш Варга
9СербиянпЛука Йович
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
СербияМарко Николич
История личных встреч
03.04.2026Испания — Примера30-й турРайо Вальекано1 : 0
22.03.2026Испания — Примера29-й тур1 : 0Райо Вальекано
19.03.2026Лига конференций1/8 финала. 2-й матчРайо Вальекано0 : 1
16.03.2026Испания — Примера28-й турРайо Вальекано1 : 1
12.03.2026Лига конференций1/8 финала. 1-й матч1 : 3Райо Вальекано
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 1 : 1
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 0 : 4
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 0 : 1
Лех П
Шахтёр
1 : 3 1 : 2
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 0 : 2
Фиорентина
Ракув
2 : 1 1 : 2
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 2 : 0
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 1 : 2 ДВ
1/4 финала
Команда12
Райо Вальекано
АЕК Афины
09.0416.04
Майнц
Страсбург
09.0416.04
Команда12
Кристал Пэлас
Фиорентина
09.0416.04
Шахтёр
АЗ Алкмар
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close