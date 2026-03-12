Майнц - Страсбург 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
09 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Майнц
Страсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Страсбург, которое состоится 09 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Майнц
Майнц, Германия
Страсбург
Страсбург, Франция
33ГерманияврДаниэль Бац
21ГерманиязщДанни да Коста
4АвстриязщСтефан Пош
31ГерманиязщДоминик Кор
30ШвейцариязщСильван Видмер
6ЯпонияпзКаисю Сано
2АвстрияпзФилипп Мвене
11ГерманияпзАрминдо Зиб
8ГерманиянпПауль Небель
7Южная КореянпЛи Джэ Сон
20ГерманиянпФиллип Тиц
39БельгияврМайк Пендерс
22Кот-д'ИвуарзщГела Дуэ
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
6ФранциязщИсмаэль Дукуре
3АнглиязщБен Чилуэлл
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
8ПольшапзМакси Ойеделе
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
80МарокконпЖессим Яссин
20Кот-д'ИвуарнпМартиаль Годо
19ПарагвайнпХулио Энсисо
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ШвейцарияУрс Фишер
АнглияЛиам Росеньор
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
04.04.2026Германия — Бундеслига28-й тур1 : 2Майнц
22.03.2026Германия — Бундеслига27-й турМайнц2 : 1
19.03.2026Лига конференций1/8 финала. 2-й матчМайнц2 : 0
15.03.2026Германия — Бундеслига26-й тур0 : 2Майнц
12.03.2026Лига конференций1/8 финала. 1-й матч0 : 0Майнц
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 1 : 1
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 0 : 4
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 0 : 1
Лех П
Шахтёр
1 : 3 1 : 2
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 0 : 2
Фиорентина
Ракув
2 : 1 1 : 2
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 2 : 0
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 1 : 2 ДВ
1/4 финала
Команда12
Райо Вальекано
АЕК Афины
09.0416.04
Майнц
Страсбург
09.0416.04
Команда12
Кристал Пэлас
Фиорентина
09.0416.04
Шахтёр
АЗ Алкмар
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

