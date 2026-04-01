Вест Хэм - Вулверхэмптон 10 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|4
|зщ
|Аксель Дисаси
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|28
|пз
|Томаш Соучек
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|19
|нп
|Пабло
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|17
|нп
|Адама Траоре
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|3
|зщ
|Уго Буэно
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|36
|нп
|Матеус Мане
|9
|нп
|Адам Армстронг
|Нуну Эшпириту Санту
|Роб Эдвардс
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|54
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|31
|49
|6
|Челси
|31
|48
|7
|Брентфорд
|31
|46
|8
|Эвертон
|31
|46
|9
|Фулхэм
|31
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Сандерленд
|31
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|42
|13
|Борнмут
|31
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|31
|33
|16
|Ноттингем Форест
|31
|32
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17