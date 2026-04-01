Вест Хэм - Вулверхэмптон 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
10 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Дания вр Мадс Хермансен
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
4 Франция зщ Аксель Дисаси
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
28 Чехия пз Томаш Соучек
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
19 Бразилия нп Пабло
20 Англия нп Джаррод Боуэн
17 Испания нп Адама Траоре
1 Португалия вр Жозе Са
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
3 Испания зщ Уго Буэно
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
36 Англия нп Матеус Мане
9 Англия нп Адам Армстронг
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон3 : 0Вест Хэм Юнайтед
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон3 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
27.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3155
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3154
5
Лига Европы
Ливерпуль3149
6 Челси3148
7 Брентфорд3146
8 Эвертон3146
9 Фулхэм3144
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Сандерленд3143
12 Ньюкасл Юнайтед3142
13 Борнмут3142
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3133
16 Ноттингем Форест3132
17 Тоттенхэм Хотспур3130
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3129
19
Зона вылета
Бёрнли3120
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

Рекомендуем

Новости футбола

Обзоры матчей

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
