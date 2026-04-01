Реал Мадрид - Жирона 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
10 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 31-й тур
Реал Мадрид
Жирона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Жирона, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Реал Мадрид
Мадрид
Жирона
Жирона
13 Украина вр Андрей Лунин
24 Испания зщ Дин Хёйсен
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Англия пз Джуд Беллингем
10 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
12 Бразилия зщ Витор Рейс
16 Испания зщ Алехандро Франсес
24 Испания зщ Алекс Морено
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
23 Испания пз Иван Мартин
8 Испания пз Фран Бельтран
18 Марокко пз Аззедин Унаи
15 Украина нп Виктор Цыганков
9 Испания нп Абель Руис
Главные тренеры
Испания Альваро Арбелоа
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Жирона1 : 1Реал Мадрид
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Реал Мадрид2 : 0Жирона
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Жирона0 : 3Реал Мадрид
10.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Реал Мадрид4 : 0Жирона
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Жирона0 : 3Реал Мадрид
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Жирона4 : 2Реал Мадрид
30.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Реал Мадрид1 : 1Жирона
17.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Реал Мадрид1 : 2Жирона
31.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала. 2-й матч Жирона1 : 3Реал Мадрид
24.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид4 : 2Жирона
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3076
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3069
3
Лига чемпионов
Вильярреал3058
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3041
8 Хетафе3041
9 Эспаньол3038
10 Осасуна3038
11 Атлетик Б3038
12 Жирона3037
13 Райо Вальекано3035
14 Валенсия3035
15 Алавес3032
16 Мальорка3031
17 Севилья3031
18
Зона вылета
Эльче3029
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

