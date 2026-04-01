Реал Мадрид - Жирона 10 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Жирона, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Андрей Лунин
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|пз
|Фран Бельтран
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Абель Руис
|Альваро Арбелоа
|Мичел Санчес
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 2
|31.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 3
|24.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|76
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|69
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|45
| 6
Лига конференций
|Сельта
|30
|44
|7
|Реал Сосьедад
|30
|41
|8
|Хетафе
|30
|41
|9
|Эспаньол
|30
|38
|10
|Осасуна
|30
|38
|11
|Атлетик Б
|30
|38
|12
|Жирона
|30
|37
|13
|Райо Вальекано
|30
|35
|14
|Валенсия
|30
|35
|15
|Алавес
|30
|32
|16
|Мальорка
|30
|31
|17
|Севилья
|30
|31
| 18
Зона вылета
|Эльче
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|30
|24