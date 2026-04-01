Аугсбург - Хоффенхайм 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
10 Апреля 2026 года в 21:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Аугсбург
Хоффенхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хоффенхайм, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия).

Составы команд
Аугсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Германия вр Финн Дамен
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
34 Бразилия зщ Артур Шавес
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
30 Германия пз Антон Каде
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
21 Португалия нп Родригу Рибейру
1 Германия вр Оливер Бауман
5 Турция зщ Озан Кабак
21 Косово зщ Альбиан Хайдари
13 Бразилия зщ Бернардо
22 Австрия зщ Александер Прасс
6 Германия пз Гриша Прёмель
7 Косово пз Леон Авдуллаху
11 Косово пз Фисник Аслани
29 Кот-д'Ивуар пз Базумана Туре
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
19 Германия нп Тим Лемперле
Главные тренеры
Германия Сандро Вагнер
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм3 : 0Аугсбург
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Хоффенхайм1 : 1Аугсбург
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Аугсбург0 : 0Хоффенхайм
07.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Хоффенхайм3 : 1Аугсбург
11.11.2023 Германия — Бундеслига 11-й тур Аугсбург1 : 1Хоффенхайм
17.02.2023 Германия — Бундеслига 21-й тур Аугсбург1 : 0Хоффенхайм
27.08.2022 Германия — Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм1 : 0Аугсбург
08.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Хоффенхайм3 : 1Аугсбург
14.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург0 : 4Хоффенхайм
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Аугсбург2 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2873
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2864
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
4
Лига чемпионов
Штутгарт2853
5
Лига Европы
Хоффенхайм2850
6
Лига конференций
Байер2849
7 Айнтрахт Ф2839
8 Фрайбург2837
9 Майнц2833
10 Унион2832
11 Аугсбург2832
12 Гамбург2831
13 Боруссия М2830
14 Вердер2828
15 Кёльн2827
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2825
17
Зона вылета
Вольфсбург2821
18
Зона вылета
Хайденхайм2816

Рекомендуем

Новости футбола

Обзоры матчей

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
