Аугсбург - Хоффенхайм 10 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хоффенхайм, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Финн Дамен
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|34
|зщ
|Артур Шавес
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|30
|пз
|Антон Каде
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|21
|нп
|Родригу Рибейру
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|22
|зщ
|Александер Прасс
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|11
|пз
|Фисник Аслани
|29
|пз
|Базумана Туре
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|19
|нп
|Тим Лемперле
|Сандро Вагнер
|Кристиан Ильцер
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|28
|50
| 6
Лига конференций
|Байер
|28
|49
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|39
|8
|Фрайбург
|28
|37
|9
|Майнц
|28
|33
|10
|Унион
|28
|32
|11
|Аугсбург
|28
|32
|12
|Гамбург
|28
|31
|13
|Боруссия М
|28
|30
|14
|Вердер
|28
|28
|15
|Кёльн
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|28
|16