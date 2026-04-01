Марсель - Метц 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
10 Апреля 2026 года в 22:05 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Марсель
Метц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Метц, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Марсель
Марсель
Метц
Метц
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
32 Аргентина зщ Факундо Медина
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
27 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
22 США нп Тимоти Веа
14 Бразилия нп Игор Пайшао
17 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
9 Франция нп Амин Гуири
61 Сенегал вр Пап Си
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
38 Сенегал зщ Садибу Сане
4 Габон зщ Ури-Мишель Мбула
2 Франция зщ Максим Колен
5 Кот-д'Ивуар зщ Жан-Филипп Гбамен
70 Сенегал зщ Буна Сарр
20 Франция пз Жесси Деменге
10 Франция пз Готье Эн
7 Грузия пз Георгий Цитаишвили
30 Сенегал нп Хабиб Диалло
Главные тренеры
Сенегал Хабиб Бей
Франция Стефан Ле Миньян
История личных встреч
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Метц0 : 3Марсель
09.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель1 : 1Метц
18.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Метц2 : 2Марсель
13.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Метц1 : 2Марсель
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Марсель0 : 0Метц
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Метц1 : 1Марсель
26.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Марсель1 : 1Метц
14.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Метц1 : 1Марсель
02.02.2018 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель6 : 3Метц
29.11.2017 Франция - Лига 1 15-й тур Метц0 : 3Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2859
3
Лига чемпионов
Лилль2850
4
Лига чемпионов
Марсель2849
5
Лига Европы
Монако2849
6
Лига конференций
Лион2848
7 Ренн2847
8 Страсбург2843
9 Лорьян2838
10 Тулуза2837
11 Брест2836
12 Анже2833
13 Париж2832
14 Гавр2828
15 Ницца2827
16
Стыковая зона
Осер2823
17
Зона вылета
Нант2718
18
Зона вылета
Метц2815

Рекомендуем

Новости футбола

Обзоры матчей

