Марсель - Метц 10 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Метц, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|32
|зщ
|Факундо Медина
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|27
|пз
|Квинтен Тимбер
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|22
|нп
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Игор Пайшао
|17
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|9
|нп
|Амин Гуири
|61
|вр
|Пап Си
|39
|зщ
|Коффи Куао
|38
|зщ
|Садибу Сане
|4
|зщ
|Ури-Мишель Мбула
|2
|зщ
|Максим Колен
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|70
|зщ
|Буна Сарр
|20
|пз
|Жесси Деменге
|10
|пз
|Готье Эн
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|Хабиб Бей
|Стефан Ле Миньян
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|09.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|02.02.2018
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|6 : 3
|29.11.2017
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|50
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Монако
|28
|49
| 6
Лига конференций
|Лион
|28
|48
|7
|Ренн
|28
|47
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|28
|38
|10
|Тулуза
|28
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Анже
|28
|33
|13
|Париж
|28
|32
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Ницца
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Осер
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Нант
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Метц
|28
|15