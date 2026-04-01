КАМАЗ - Нефтехимик 10 Апреля прямая трансляция

10 Апреля 2026 года в 19:30 (+03:00). , 28-й тур
КАМАЗ
Нефтехимик

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Нефтехимик, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Нефтехимик1 : 3КАМАЗ
19.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Нефтехимик0 : 0КАМАЗ
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ0 : 0Нефтехимик
08.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик2 : 0КАМАЗ
16.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур КАМАЗ0 : 1Нефтехимик
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ0 : 2Нефтехимик
16.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик0 : 1КАМАЗ
02.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Нефтехимик1 : 1КАМАЗ
19.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур КАМАЗ0 : 1Нефтехимик
04.08.2021 Кубок России 1/64 финала КАМАЗ1 : 0Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2759
2
Повышение
Родина2752
3
Плей-офф за повышение
Урал2748
4
Плей-офф за повышение
Ротор2742
5 Спартак Кс2741
6 КАМАЗ2739
7 Челябинск2738
8 Нефтехимик2735
9 Арсенал Т2735
10 СКА-Хабаровск2734
11 Торпедо М2734
12 Енисей2734
13 Шинник2733
14 Волга Ул2731
15 Черноморец2729
16
Зона вылета
Уфа2727
17
Зона вылета
Чайка2719
18
Зона вылета
Сокол2716

