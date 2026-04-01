Твенте - Волендам 10 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Волендам, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|7
|нп
|Марко Пьяца
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|5
|зщ
|Прешес Угву
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|32
|зщ
|Янник Лельендаль
|8
|пз
|Гибсон Ях
|40
|пз
|Robin van Cruijsen
|4
|пз
|Жуниньо Бакуна
|11
|пз
|Аурелио Ухлерс
|7
|нп
|Озан Кёкчю
|10
|нп
|Брандлей Кювас
|17
|нп
|Joel Ideho
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|7 : 2
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|12.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|15.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|29-й тур
|5 : 0
|07.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|71
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|54
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|29
|53
| 4
Лига Европы
|Твенте
|29
|50
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|29
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|29
|42
|9
|Утрехт
|29
|41
|10
|Гронинген
|29
|41
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|35
|12
|Фортуна
|29
|35
|13
|ПЕК Зволле
|29
|33
|14
|Волендам
|29
|28
|15
|Телстар
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|29
|27
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|29
|19