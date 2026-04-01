Твенте - Волендам 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
10 Апреля 2026 года в 21:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
Твенте
Волендам

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Волендам, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Твенте
Энсхеде
Волендам
Волендам
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
7 Хорватия нп Марко Пьяца
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
3 Того зщ Мавуна Амевор
32 Суринам зщ Янник Лельендаль
8 Нидерланды пз Гибсон Ях
40 Нидерланды пз Robin van Cruijsen
4 Кюрасао пз Жуниньо Бакуна
11 Нидерланды пз Аурелио Ухлерс
7 Азербайджан нп Озан Кёкчю
10 Кюрасао нп Брандлей Кювас
17 Нидерланды нп Joel Ideho
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Волендам1 : 1Твенте
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Твенте7 : 2Волендам
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Волендам0 : 2Твенте
12.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Твенте3 : 0Волендам
28.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Волендам1 : 0Твенте
15.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 29-й тур Твенте5 : 0Волендам
07.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Волендам1 : 2Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2971
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2954
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2953
4
Лига Европы
Твенте2950
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2948
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2944
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2942
9 Утрехт2941
10 Гронинген2941
11 Гоу Эхед Иглс2935
12 Фортуна2935
13 ПЕК Зволле2933
14 Волендам2928
15 Телстар2927
16
Стыковая зона
Эксельсиор2927
17
Зона вылета
НАК Бреда2924
18
Зона вылета
Хераклес2919

