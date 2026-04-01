Бешикташ - Антальяспор 10 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Антальяспор, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Серген Ялчин
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|4 : 2
|16.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 3
|26.02.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 0
|06.02.2022
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 3
|03.02.2021
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|28
|63
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|28
|63
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|28
|52
|5
|Гёзтепе
|28
|46
|6
|Истанбул Башакшехир
|28
|44
|7
|Самсунспор
|27
|36
|8
|Коджаэлиспор
|28
|34
|9
|Газиантеп
|28
|34
|10
|Аланьяспор
|28
|32
|11
|Коньяспор
|28
|31
|12
|Ризеспор
|27
|30
|13
|Антальяспор
|28
|28
|14
|Касымпаша
|28
|27
|15
|Генчлербирлиги
|28
|25
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|28
|20