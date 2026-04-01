Белшина - Днепр М 10 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Днепр М, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 3-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|06.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 3
|20.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|02.10.2021
|Беларусь - Первая лига
|25-й тур
|3 : 1
|18.07.2021
|Беларусь - Первая лига
|14-й тур
|4 : 1
|30.04.2021
|Беларусь - Первая лига
|3-й тур
|1 : 2
|23.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 2
|02.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|16.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|2
|6
| 2
Лига конференций
|Минск
|2
|4
| 3
Лига конференций
|Арсенал Дз
|2
|4
|4
|Ислочь
|3
|4
|5
|МЛ Витебск
|2
|4
|6
|БАТЭ
|2
|4
|7
|Неман
|2
|4
|8
|Торпедо-БелАЗ
|2
|3
|9
|Белшина
|2
|3
|10
|Славия-Мозырь
|2
|3
|11
|Динамо-Брест
|3
|3
|12
|Гомель
|2
|1
|13
|Витебск
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|2
|1
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Барановичи
|2
|0