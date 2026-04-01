Корона - Ягеллония 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
10 Апреля 2026 года в 21:30 (+03:00). , 28-й тур
Корона
Ягеллония

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Ягеллония, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония3 : 1Корона
27.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Корона3 : 1Ягеллония
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Ягеллония3 : 1Корона
11.05.2024 Польша - Экстракласса 32-й тур Ягеллония3 : 0Корона
11.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Корона2 : 2Ягеллония
15.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Корона2 : 1Ягеллония
02.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Ягеллония4 : 1Корона
16.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ягеллония0 : 0Корона
30.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Корона0 : 2Ягеллония
16.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Ягеллония1 : 3Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П2745
2
Лига чемпионов
Гурник З2742
3
Лига конференций
Ягеллония2742
4
Лига конференций
Заглембе Л2741
5 Висла Плоцк2739
6 Ракув2739
7 ГКС Катовице2739
8 Мотор2738
9 Лехия2737
10 Краковия2736
11 Корона2736
12 Пяст2735
13 Радомяк2734
14 Погонь2734
15 Легия2733
16
Зона вылета
Арка2733
17
Зона вылета
Видзев2730
18
Зона вылета
Нецеча2725

Рекомендуем

Новости футбола

Обзоры матчей

