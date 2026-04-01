Рух - Колос 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
10 Апреля 2026 года в 18:00 (+03:00). , 23-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Колос, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина).
Рух В
Винники
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|07.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|28.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|22
|50
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|21
|50
| 3
Лига конференций
|Полесье
|22
|43
|4
|Динамо К
|22
|41
|5
|Металлист 1925
|21
|35
|6
|Кривбасс
|22
|34
|7
|Колос
|22
|33
|8
|Заря
|21
|29
|9
|Карпаты
|22
|29
|10
|Оболонь-Бровар
|22
|25
|11
|Верес
|21
|23
|12
|Эпицентр
|22
|23
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|22
|19
| 15
Зона вылета
|Александрия
|22
|12
| 16
Зона вылета
|Полтава
|22
|10