Росарио Сентраль - Индепендьенте дель Валье 10 Апреля прямая трансляция
10 Апреля 2026 года в 01:00 (+03:00). , Группа H. 1-й тур
2-й тайм, 85'
0 : 0
- 75'Франко Ибарра
0'
45'
90'
- 30'Carlos Gonzalez
- 59'Хуниор Сорноса
- 80'Альдаир Кинтана
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росарио Сентраль - Индепендьенте дель Валье, которое состоится 10 Апреля 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Группа H. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Росарио Сентраль
Росарио, Аргентина
Индепендьенте дель Валье
Сангольки, Эквадор
|23
|вр
|Конан Ледесма
|32
|зщ
|Эмануэль Коронель
63'
|46
|зщ
|Ignacio Ovando
82'
|13
|зщ
|Гастон Авила
|3
|зщ
|Агустин Сандес
|5
|пз
|Франко Ибарра
|20
|пз
|Висенте Писарро
|16
|пз
|Enzo Daniel Gimenez
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|8
|пз
|Хаминтон Кампас
|9
|нп
|Алехо Велис
|22
|нп
|Энцо Копетти
63'
|2
|зщ
|Carlos Quintana
82'
|1
|вр
|Альдаир Кинтана
|14
|зщ
|Матео Карабахаль
|19
|зщ
|Лаян Лоор
|6
|пз
|Хорди Альсивар
|11
|пз
|Matias Perello
58'
|13
|пз
|Daykol Romero
73'
|23
|пз
|Хуан Виакава
|31
|пз
|Emerson Pata
57'
|53
|пз
|Justin Lerma
58'
|9
|нп
|Carlos Gonzalez
|10
|нп
|Хуниор Сорноса
|55
|пз
|Darwin Guagua
57'
|16
|нп
|Ronald Briones
58'
|17
|нп
|Арон Родригес
58'
|33
|зщ
|Andy Velasco
73'
История личных встреч
|05.04.2026
|Аргентина — Примера
|Апертура. 13-й тур
|2 : 1
|23.03.2026
|Аргентина — Примера
|Апертура. 12-й тур
|2 : 0
|15.03.2026
|Аргентина — Примера
|Апертура. 11-й тур
|2 : 1
|11.03.2026
|Аргентина — Примера
|Апертура. 10-й тур
|0 : 0
|01.03.2026
|Аргентина — Примера
|Апертура. 8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф
|Фламенго
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Эстудиантес ЛП
|1
|1
|3
|Индепендьенте Медельин
|1
|1
|4
|Куско
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Насьональ М
|1
|1
|2
|Кокимбо Унидо
|1
|1
|3
|Депортес Толима
|1
|1
|4
|Университарио
|1
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф
|Индепендьенте Ривадавия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Флуминенсе
|1
|1
|3
|Ла-Гуайра
|1
|1
|4
|Боливар
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф
|Бока Хуниорс
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Крузейро
|1
|3
|3
|Универсидад Католика
|1
|0
|4
|Барселона
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф
|Санта-Фе
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Пеньяроль
|0
|0
|3
|Коринтианс
|0
|0
|4
|Платенсе
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф
|Спортинг Кристал
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Палмейрас
|1
|1
|3
|Хуниор
|1
|1
|4
|Серро Портеньо
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф
|ЛДУ Кито
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Мирасол
|1
|3
|3
|Ланус
|1
|0
|4
|Олвэйс Реди
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф
|Либертад
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Росарио Сентраль
|0
|0
|3
|Универсидад Сентраль
|0
|0
|4
|Индепендьенте дель Валье
|0
|0