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Шевченко возглавил итальянский клуб

Неожиданная новость появилась в Twitter-аккаунте Юрия Шевченко, который приходится Андрею Шевченко двоюродным братом. Он написал, что экс-наставник украинской сборной назначен тренером «Дженоа».

Соглашение с Шевченко рассчитано до 2023 года с возможностью продления на 1 сезон, а его зарплата составит 1,8 млн евро в год без учета бонусов.

В итальянской команде специалист сменит Давиде Баллардини, уже покинувшего свой пост.

В текущем сезоне дела у «Дженоа» обстоят совсем неважно. Клуб находится на 17-й строчке в Серии А с отрывом в 1 очко от зоны вылета. В 10 играх под руководством Баллардини команда выиграла лишь раз.

Последним местом работы 45-летнего специалиста была национальная команда Украины, которую он покинул после Евро-2020.


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