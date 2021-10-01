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Рейнир ведет переговоры об аренде в «Бенфику»

Рейнир, правами на которого владеет «Реал», может оказаться в «Бенфике» в ближайшее трансферное окно (источник – «AS»).

В настоящий момент бразилец находится в аренде в «Боруссии» (Дортмунд), но в немецком клубе он получает мало игрового времени. В сезоне 2021/2022 на его счету 5 игр без результативных действий. В связи с этим атакующий полузащитник думает о смене команды. Зимой Рейнир может перебраться в «Бенфику». Он уже начал переговоры с португальским клубом о возможном сотрудничестве.

«Реал» подписал Рейнира в январе 2020 года, заплатив за него «Фламенго» 30 млн евро. Соглашение 19-летнего футболиста со «сливочными» действует до лета 2026 года.

Трансферная стоимость бразильского исполнителя – € 16 млн (по версии Transfermarkt.de).


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