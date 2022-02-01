Ювентус - Сассуоло 10 Февраля прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
10 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/4 финала
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Сассуоло, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 3
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 3
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|7 : 0
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 3
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 2
Турнирная таблица
Предварительный раунд
| Комо
Катандзаро
|2 : 2 3 : 4
| Тернана
Авеллино
|1 : 1 4 : 3
| Перуджа
Зюйдтироль
|1 : 0
| Падова
Алессандрия
|0 : 2 ДВ
1-й раунд
| Порденоне
Специя
|1 : 3
| Дженоа
Перуджа
|3 : 2
| Удинезе
Асколи
|3 : 1
| Фиорентина
Козенца
|4 : 0
| Беневенто
СПАЛ
|2 : 1 ДВ
| Читтаделла
Монца
|2 : 1
| Верона
Катандзаро
|3 : 0
| Кальяри
Пиза
|3 : 1
| Эмполи
Виченца
|4 : 2
| Парма
Лечче
|1 : 3
| Венеция
Фрозиноне
|1 : 1 8 : 7
| Торино
Кремонезе
|0 : 0 4 : 1
| Кротоне
Брешия
|2 : 2 4 : 2
| Болонья
Тернана
|4 : 5
| Салернитана
Реджина
|2 : 0
| Сампдория
Алессандрия
|3 : 2
2-й раунд
| Венеция
Тернана
|3 : 1
| Удинезе
Кротоне
|4 : 0
| Дженоа
Салернитана
|1 : 0
| Верона
Эмполи
|3 : 4
| Кальяри
Читтаделла
|3 : 1
| Фиорентина
Беневенто
|2 : 1
| Специя
Лечче
|0 : 2
| Сампдория
Торино
|2 : 1
1/8 финала
| Аталанта
Венеция
|2 : 0
| Наполи
Фиорентина
|2 : 5 ДВ
| Милан
Дженоа
|3 : 1 ДВ
| Лацио
Удинезе
|1 : 0 ДВ
| Ювентус
Сампдория
|4 : 1
| Сассуоло
Кальяри
|1 : 0
| Интер М
Эмполи
|3 : 2 ДВ
| Рома
Лечче
|3 : 1
1/4 финала
| Интер М
Рома
|2 : 0
| Милан
Лацио
|09.02
| Аталанта
Фиорентина
|10.02
| Ювентус
Сассуоло
|10.02
1/2 финала
| Интер М
|02.03
|02.03
|20.04
| Интер М
|20.04