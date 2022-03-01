Арсенал - Ливерпуль 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
16 марта 2022, среда. 23:15 МСК. Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ливерпуль, которое состоится 16 Марта 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Микель Артета
|Юрген Клопп
История личных встреч
|20.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|13.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|4 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 3
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|29.08.2020
|Суперкубок Англии
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|5 : 5 5 : 4
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 27-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|80,5
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|73-20
|66
|78,6
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|70,2
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|16
|3
|7
|43-29
|51
|65,4
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|57,5
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|55,2
|7
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|52,9
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|14
|3
|10
|42-35
|45
|55,6
|9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|42,9
|10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|40,2
|11
|Кристал Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|39,1
|12
|Лестер Сити
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|42,3
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|7
|12
|9
|26-34
|33
|39,3
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|7
|10
|11
|32-48
|31
|36,9
|15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|34,5
|16
|Лидс Юнайтед
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|29,9
|17
|Эвертон
|26
|6
|4
|16
|28-47
|22
|28,2
| 18
Зона вылета
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|25,3
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|25,9
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|19,5