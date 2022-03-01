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Арсенал - Ливерпуль 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
16 марта 2022, среда. 23:15 МСК. Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Арсенал Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ливерпуль, которое состоится 16 Марта 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
20.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Арсенал0 : 2Ливерпуль
13.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Ливерпуль0 : 0Арсенал
20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль4 : 0Арсенал
03.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал0 : 3Ливерпуль
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль0 : 0 4 : 5Арсенал
28.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.08.2020 Суперкубок Англии Финал Арсенал1 : 1 5 : 4Ливерпуль
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 1Ливерпуль
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль5 : 5 5 : 4Арсенал
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 27-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль28206273-206678,6
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал26163743-295165,4
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
6 Вест Хэм Юнайтед29146948-364855,2
7 Вулверхэмптон291441129-234652,9
8 Тоттенхэм Хотспур271431042-354555,6
9 Астон Вилла281131441-393642,9
10 Саутгемптон298111036-453540,2
11 Кристал Пэлас29713939-383439,1
12 Лестер Сити26961140-453342,3
13 Брайтон энд Хоув Альбион28712926-343339,3
14 Ньюкасл Юнайтед287101132-483136,9
15 Брентфорд29861532-453034,5
16 Лидс Юнайтед29681531-652629,9
17 Эвертон26641628-472228,2
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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