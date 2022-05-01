17:59 ()
Свернуть список

Ливерпуль - Вулверхэмптон 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
22 Мая 2022 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Ливерпуль
Вулверхэмптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Главные тренеры
      Германия Юрген Клопп
      Португалия Бруну Лаже
      История личных встреч
      04.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
      15.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
      06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ливерпуль4 : 0Вулверхэмптон
      23.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон1 : 2Ливерпуль
      29.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ливерпуль1 : 0Вулверхэмптон
      12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
      07.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон2 : 1Ливерпуль
      21.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вулверхэмптон0 : 2Ливерпуль
      28.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Ливерпуль1 : 2Вулверхэмптон
      31.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон0 : 3Ливерпуль
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити37286396-249081,1
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль37278291-258980,2
      3
      Лига чемпионов
      		Челси372011674-327164,0
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур372151164-406861,3
      5
      Лига Европы
      		Арсенал372131356-476659,5
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед371681359-485650,5
      8 Вулверхэмптон371561637-405145,9
      9 Лестер Сити3713101458-584944,1
      10 Брайтон энд Хоув Альбион3711151139-434843,2
      11 Брентфорд371371747-544641,4
      12 Ньюкасл Юнайтед3712101542-614641,4
      13 Кристал Пэлас3710151249-464540,5
      14 Астон Вилла371361850-514540,5
      15 Саутгемптон379131542-634036,0
      16 Эвертон371162042-613935,1
      17 Бёрнли377141633-513531,5
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед378111840-783531,5
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд37652633-752320,7
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити37572523-792219,8

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close