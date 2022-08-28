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Ростов - ЦСКА 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
28 Августа 2022 года в 19:45 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Ростов
ЦСКА

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 28 Августа 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      История личных встреч
      21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 ЦСКА4 : 0Ростов
      14.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ростов1 : 3ЦСКА
      17.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ростов1 : 3ЦСКА
      08.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА2 : 0Ростов
      09.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ростов3 : 2ЦСКА
      06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА1 : 3Ростов
      03.07.2019 Кубок Матч Премьер Тур 3 ЦСКА1 : 2Ростов
      02.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ростов0 : 0ЦСКА
      05.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 ЦСКА0 : 1Ростов
      01.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов1 : 2ЦСКА
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Спартак М751118-51676,2
      2 Зенит642013-21477,8
      3 ЦСКА641116-71372,2
      4 Сочи741213-121361,9
      5 Динамо М734013-61361,9
      6 Ростов633012-91266,7
      7 Краснодар632111-71161,1
      8 Крылья Советов72329-11942,9
      9 Ахмат722310-11838,1
      10 Химки72149-13733,3
      11 Оренбург62048-12633,3
      12 Пари Нижний Новгород713310-14628,6
      13 Локомотив М61327-12633,3
      14 Факел70439-16419,0
      15
      Зона вылета
      		Урал60151-1115,6
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М60153-1415,6

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