Арсенал - Ньюкасл 03 Января прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
03 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 03 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Микель Артета
|Эдди Хау
История личных встреч
|16.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 0
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 0
|02.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 2
|18.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|3 : 0
|09.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0 ДВ
|16.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|4 : 0
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|01.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 0
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
|15.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|89.6
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|66.7
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|58.8
|6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|54.9
|7
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|48.1
|8
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|49.0
|9
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|52.1
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|50.0
|11
|Кристал Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|45.8
|12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|41.2
|13
|Лестер Сити
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|33.3
|14
|Лидс Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|33.3
|15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|31.4
|16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|29.4
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|27.5
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|27.5
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|25.5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|23.5