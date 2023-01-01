Ливерпуль - Челси 21 Января прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
21 Января 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Челси, которое состоится 21 Января 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Грэм Поттер
История личных встреч
|14.05.2022
|Кубок Англии
|Финал
|0 : 0 5 : 6
|27.02.2022
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 10 : 11
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|5 : 3
|03.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|14.08.2019
|Суперкубок УЕФА
|Финал
|2 : 2 5 : 4
Текстовая трансляция{timer}
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2023 год начинается грустно для Клоппа. C «Ливерпулем» творится что-то странное. Почему команду снова колбасит?0'За счёт чего «Челси» обошёл «Арсенал» в борьбе за Мудрика? Зарплата игрока, инсайды и другие детали. Что стояло за трансфером Мудрика в «Челси». Инсайды о переговорах0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|13
|3
|3
|50-20
|42
|73.7
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|68.4
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|66.7
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|55.0
|6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|51.7
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|55.6
|8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|50.9
|9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|51.9
|10
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|49.1
|11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|43.9
|12
|Кристал Пэлас
|19
|6
|5
|8
|18-27
|23
|40.4
|13
|Ноттингем Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|35.1
|14
|Лестер Сити
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|29.8
|15
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|31.5
|16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|29.8
|17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|28.1
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|26.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|26.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|26.3