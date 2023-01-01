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Ливерпуль - Челси 21 Января прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
21 Января 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Ливерпуль
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Челси, которое состоится 21 Января 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      АнглияГрэм Поттер
      История личных встреч
      14.05.2022 Кубок Англии Финал Челси0 : 0 5 : 6Ливерпуль
      27.02.2022 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 0 10 : 11Ливерпуль
      02.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 21 Челси2 : 2Ливерпуль
      28.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль1 : 1Челси
      04.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль0 : 1Челси
      20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси0 : 2Ливерпуль
      22.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ливерпуль5 : 3Челси
      03.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Челси2 : 0Ливерпуль
      22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Челси1 : 2Ливерпуль
      14.08.2019 Суперкубок УЕФА Финал Ливерпуль2 : 2 5 : 4Челси
      Текстовая трансляция
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      2023 год начинается грустно для Клоппа. C «Ливерпулем» творится что-то странное. Почему команду снова колбасит?0'За счёт чего «Челси» обошёл «Арсенал» в борьбе за Мудрика? Зарплата игрока, инсайды и другие детали. Что стояло за трансфером Мудрика в «Челси». Инсайды о переговорах0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал18 15 2 1 42-14 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити19 13 3 3 50-20 42 73.7
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед19 12 3 4 30-22 39 68.4
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед19 10 8 1 33-11 38 66.7
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур20 10 3 7 39-31 33 55.0
      6 Фулхэм20 9 4 7 32-29 31 51.7
      7 Брайтон энд Хоув Альбион18 9 3 6 35-25 30 55.6
      8 Брентфорд19 7 8 4 32-28 29 50.9
      9 Ливерпуль18 8 4 6 34-25 28 51.9
      10 Челси19 8 4 7 22-21 28 49.1
      11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
      12 Кристал Пэлас19 6 5 8 18-27 23 40.4
      13 Ноттингем Форест19 5 5 9 15-34 20 35.1
      14 Лестер Сити19 5 2 12 26-33 17 29.8
      15 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
      16 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
      17 Борнмут19 4 4 11 18-41 16 28.1
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед19 4 3 12 15-25 15 26.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон19 3 6 10 15-26 15 26.3
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон19 4 3 12 17-34 15 26.3

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