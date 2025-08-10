08:29 ()
Сочи - Динамо М 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 17:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
10 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Сочи
Динамо М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо М, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо М
Москва
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
29.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й турДинамо М3 : 2Сочи
02.05.2025Россия — МФЛ8-й турСочи1 : 1Динамо М
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовДинамо М1 : 1Сочи
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСочи0 : 3Динамо М
05.05.2024Мир Российская Премьер-лига27-й турДинамо М3 : 2Сочи
06.11.2023Мир Российская Премьер-лига14-й турСочи3 : 3Динамо М
01.04.2023Мир Российская Премьер-лига21-й турДинамо М0 : 2Сочи
09.09.2022Мир Российская Премьер-лига9-й турСочи2 : 1Динамо М
21.05.2022Россия - Премьер-Лига30-й турДинамо М1 : 5Сочи
10.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиСочи1 : 2Динамо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Крылья Советов37
3 Балтика37
4 Рубин37
5 Краснодар36
6 Акрон46
7 Зенит35
8 ЦСКА35
9 Динамо Мх45
10 Динамо М34
11 Спартак М34
12 Оренбург32
13
Стыковая зона
Ахмат30
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород30
16
Зона вылета
Сочи30

