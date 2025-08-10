Сочи - Динамо М 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 17:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
10 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо М, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Роберт Морено
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|02.05.2025
|Россия — МФЛ
|8-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 3
|05.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|06.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|09.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 5
|10.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|04.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|7 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|2 : 2
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|3 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Крылья Советов
|3
|7
|3
|Балтика
|3
|7
|4
|Рубин
|3
|7
|5
|Краснодар
|3
|6
|6
|Акрон
|4
|6
|7
|Зенит
|3
|5
|8
|ЦСКА
|3
|5
|9
|Динамо Мх
|4
|5
|10
|Динамо М
|3
|4
|11
|Спартак М
|3
|4
|12
|Оренбург
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|0