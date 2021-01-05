Тоттенхэм - Брентфорд 2 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
2 Декабря 2021, Четверг. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Брентфорд, которое состоится 02 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Томас Франк
История личных встреч
|05.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.