Марсель - Ренн 03 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 03-02-2026 22:10
03 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Кубок Франции, 1/8 финала
Марсель
Окончен
3 : 0
Ренн

  • 2'
    1:0
    Амин Гуири
  • 22'
    Итан Нванери
  • 45+3'
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
  • 46'
    2:0
    Мэйсон Гринвуд
  • 83'
    3:0
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 2
    90'
    Жоффрей Кондогбиа
    90'
    Леонардо Балерди
0'
45'
90'
  • 42'
    Алиду Сейду
  • 67'
    Кентен Мерлен
  • 74'
    Абдельхамид Аит Будлал
  • 90'
    Брил Эмболо
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ренн, которое состоится 03 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Ренн
Ренн
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
4 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Италия пз Эмерсон
82'
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
7 Англия пз Итан Нванери
46'
6 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
70'
2 США пз Тимоти Веа
9 Франция нп Амин Гуири
78'
11 Бразилия нп Игор Пайшао
78'
16 Франция пз Билал Надир
46'
17 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
70'
19 Кот-д'Ивуар пз Хамед Жуниор Траоре
78'
20 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
78'
14 Франция зщ Бенжамен Павар
82'
1 Франция вр Брис Самба
2 Гана зщ Алиду Сейду
58'
3 Франция зщ Антони Руо
6 Франция зщ Жереми Жаке
5 Марокко пз Абдельхамид Аит Будлал
79'
7 Франция пз Кентен Мерлен
79'
4 Финляндия пз Глен Камара
31'
8 Франция пз Махди Камара
10 Польша пз Себастьян Шиманьски
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Эстебан Леполь
46'
15 Камерун зщ Махамаду Нагида
31'
17 Швейцария нп Брил Эмболо
46'
18 Франция нп Людовик Блас
58'
14 Франция зщ Лилиан Брассье
79'
19 Эквадор нп Элиас Лежандр
79'
Запасные
12 Аргентина вр Херонимо Рульи
15 Марокко зщ Найеф Агер
13 Англия зщ Си Джей Иган-Райли
18 Бельгия пз Артур Вермерен
12 Франция вр Аюб Акабу
13 Франция вр Матис Силистри
16 Франция пз Валентин Ронжье
20 Франция нп Нордан Мукиэле
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
15.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ренн1 : 0Марсель
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Марсель4 : 2Ренн
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Ренн1 : 2Марсель
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ренн2 : 0Марсель
21.01.2024 Кубок Франции 1/16 финала Ренн1 : 1 9 : 8Марсель
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Марсель2 : 0Ренн
05.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Ренн0 : 1Марсель
20.01.2023 Кубок Франции 1/16 финала Марсель1 : 0Ренн
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель1 : 1Ренн
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0Марсель
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 2Марсель
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Марсель
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Марсель3 : 1
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Марсель0 : 3
17.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 5Марсель
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 0Ренн
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Ренн0 : 2
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Ренн1 : 1
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 3Ренн
03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 0 : 2Ренн
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Дранси
0 : 1
Роморантен
Авуэн
4 : 1
Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
0 : 2
Авранш
Див-Кабур
1 : 1 5 : 4
2-й раунд
Канн
Анси
1 : 2
Понтарлье
Сошо
2 : 2 5 : 6
Трелисак
По
0 : 2
Ирис Клуб де Круа
Расинг
2 : 2 7 : 6
Шалан
Понтиви
0 : 2
Байё
Кан
3 : 2
Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
0 : 3
Булонь
Дюнкерк
2 : 2 3 : 5
Блуа
Клермон
1 : 1 7 : 6
3-й раунд
Конкарно
Стад Брьошен
1 : 0
Анси
Гренобль
1 : 2
Саргемин
Нанси
3 : 4
Юнион Сен-Жан
Орлеан
1 : 2
Кане Руссийон
Родез
1 : 0
Бишайм
Ред Стар
1 : 1 9 : 8
О Лион
Фёр
1 : 1 4 : 2
Мериньяк
По
1 : 0
Роморантен
Блуа
2 : 2 6 : 7
Вандея Фонтене
Шатору
4 : 1
Марманд
Бассен д'Аркашон
0 : 0 1 : 4
1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
Реймс
0 : 4
Авранш
Брест
1 : 1 5 : 4
Периньи
Ле-Ман
1 : 2
Ле-Эрбье
Анже
0 : 0 5 : 6
Кане Руссийон
Монпелье
0 : 1
Генгам
Лаваль
0 : 1
Ланс
Феньи Ольнуа
3 : 1
Фремен
Шантийи
0 : 3
Бишайм
Метц
0 : 3
Байё
Блуа
2 : 1
Лузитанос Сен-Мор
Лилль
0 : 1
Гозье
Лорьян
0 : 7
Олимпик Маркуа
Труа
1 : 3
Понтиви
Бастия
0 : 1
Стад Бетюн
Сошо
2 : 4
Раон-л'Этап
Париж
0 : 3
Мериньяк
Истр
0 : 0 5 : 6
Лион-Дюшер
Тулуза
1 : 2
Гренобль
Нанси
1 : 1 3 : 5
Вандея Фонтене
ПСЖ
0 : 4
Бурк-Перонна
Марсель
0 : 6
Ницца
Сент-Этьен
2 : 1
Осер
Монако
1 : 2
Конкарно
Нант
3 : 5
Страсбург
Дюнкерк
2 : 1
Ле-Пюи Фут 43
Бордо
1 : 0
Монтрёй
Шовиньи
2 : 1
Ренн
Ле-Сабль
3 : 0
Бассен д'Аркашон
О Лион
0 : 1
Гавр
Амьен
0 : 2
Орлеан
Дьепп
3 : 0
Лион
Сен-Сир Коллонж
3 : 0
1/16 финала
Монтрёй
Амьен
2 : 4
Бастия
Труа
0 : 2
Анже
Тулуза
1 : 1 5 : 6
Орлеан
Монако
1 : 3
Ле-Пюи Фут 43
Реймс
0 : 0 0 : 3
О Лион
Лорьян
1 : 3
Истр
Лаваль
0 : 2
Авранш
Страсбург
0 : 6
Сошо
Ланс
0 : 3
Ле-Ман
Нанси
0 : 0 4 : 1
Шантийи
Ренн
1 : 3
Метц
Монпелье
0 : 4
Нант
Ницца
1 : 1 3 : 5
Лилль
Лион
1 : 2
ПСЖ
Париж
0 : 1
Байё
Марсель
0 : 9
1/8 финала
Реймс
Ле-Ман
3 : 0
Марсель
Ренн
3 : 0
Ницца
Монпелье
04.02
Лион
Лаваль
04.02
Лорьян
Париж
04.02
Тулуза
Амьен
04.02
Труа
Ланс
04.02
Страсбург
Монако
05.02

