Марсель - Ренн 03 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 03-02-2026 22:10
03 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Кубок Франции, 1/8 финала
Окончен
3 : 0
- 2'1:0Амин Гуири
- 22'Итан Нванери
- 45+3'Пьер-Эмиль Хёйбьерг
- 46'2:0Мэйсон Гринвуд
- 83'3:0Пьер-Эмерик Обамеянг
- 290'Жоффрей Кондогбиа90'Леонардо Балерди
0'
45'
90'
- 42'Алиду Сейду
- 67'Кентен Мерлен
- 74'Абдельхамид Аит Будлал
- 90'Брил Эмболо
Составы команд
Марсель
Марсель
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|4
|зщ
|Факундо Медина
|3
|пз
|Эмерсон
|
82'
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|7
|пз
|Итан Нванери
|
46'
|6
|пз
|Квинтен Тимбер
|
70'
|2
|пз
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Амин Гуири
|
78'
|11
|нп
|Игор Пайшао
|
78'
|16
|пз
|Билал Надир
|
46'
|17
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|
70'
|19
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|
78'
|20
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|
78'
|14
|зщ
|Бенжамен Павар
|
82'
|1
|вр
|Брис Самба
|2
|зщ
|Алиду Сейду
|
58'
|3
|зщ
|Антони Руо
|6
|зщ
|Жереми Жаке
|5
|пз
|Абдельхамид Аит Будлал
|
79'
|7
|пз
|Кентен Мерлен
|
79'
|4
|пз
|Глен Камара
|
31'
|8
|пз
|Махди Камара
|10
|пз
|Себастьян Шиманьски
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|
46'
|15
|зщ
|Махамаду Нагида
|
31'
|17
|нп
|Брил Эмболо
|
46'
|18
|нп
|Людовик Блас
|
58'
|14
|зщ
|Лилиан Брассье
|
79'
|19
|нп
|Элиас Лежандр
|
79'
Запасные
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|15
|зщ
|Найеф Агер
|13
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|18
|пз
|Артур Вермерен
|12
|вр
|Аюб Акабу
|13
|вр
|Матис Силистри
|16
|пз
|Валентин Ронжье
|20
|нп
|Нордан Мукиэле
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Хабиб Бей
История личных встреч
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 2
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|21.01.2024
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 9 : 8
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|20.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
