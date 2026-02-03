Арсенал - Челси 03 Февраля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+9' Всё, прозвучал финальный свисток! В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Арсенал» на своём поле одержал минимальную победу над «Челси» — 1:0. Команда Микеля Артеты сегодня сыграла крайне прагматично, готова была свести встречу к устраивающей нулевой ничьей, но всё же вышедший на замену Кай Хаверц в компенсированное время второго тайма порадовал собравшихся на «Эмирейтс» болельщиков. «Канониры» выходят в финал турнира, где к ним присоединится победитель пары «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». И на этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+7' Санчес подстраховал оборону «Челси», сыграв по мячу за пределами штрафной.

90+4' «Арсенал» откровенно играет на удержание нулевого счёта, а «Челси» никак не может предложить серьёзный финальный штурм.

90+3' Неожиданный высокий прессинг «канониров» заставил ошибиться Санчеса — пришлось голкиперу выбивать мяч за боковую.

90+1' Шесть минут добавлено ко времени второго тайма. Пожалуй, поскромничал главный судья.

89' Кепа уже давно никуда не торопится. Голкипер «Арсенала» долго готовил удар от ворот, но судья на это не обратил внимание.

87' Джош Ачимпонг Ачимпонг заменил Гюсто.

85' VAR бригада изучила момент, случившийся в штрафной гостей! Это не пенальти! Справедливо!

84' Мартинелли в штрафной «Челси» попал под жёсткий подкат Чалобы! Была игра в мяч, хотя и очень рискованная!

82' Фофана прибежал в штрафную «Арсенала» на розыгрыш углового, у ближней штанги сыграл на опережение и сумел пробить в касание — мимо ворот!

81' Долго гости готовили штрафной удар, Палмер исполнил с левой, но не перебросил стенку!

79' Инкапье сфолил против Эстевао на радиусе штрафной «Арсенала»! Опаснейший стандарт!

77' Субименди вырезал кросс на дальнюю штангу, Габриэл пробил в падении головой, но на пути мяча в ворота «Челси» оказался Кукурелья!

75' Алехандро Гарначо Андрея Сантоса сняли с игры. Гарначо появился на поле в составе «Челси».

73' Тимбер быстро пришёл в себя, готов был ускориться по флангу, но за мячом тут никак не успевал.

71' Эстевао Эстевао откровенно двинул Тимбера по ногам! И это ещё одна жёлтая карточка.

69' Леандро Троссард Мадуэке уступил место на поле Троссарду.

69' Кай Хаверц Хаверц вышел на поле, заменив Дьёкереша.

68' Мало Гюсто Гюсто приукрасил падение на фланге, а судья не купился и показал защитнику «Челси» жёлтую за симуляцию.

67' Жоао Педро в борьбе с защитником упал на входе в штрафную «Арсенала», призывно посмотрел на арбитра, но свистка не дождался.

65' Энцо подготовил удар из-за штрафной, пробовал закрутить мяч в дальнюю девятку, но немного перестарался.

63' Энцо от угла поля закрутил мяч в штрафную «Арсенала», хотя больше получился прострел, а всё закончилось неточным ударом Кукурельи с зоны подбора.

61' Коул Палмер Палмер — вместо Делапа. Вторая замена «Челси».

61' Эстевао Эстевао вышел на поле, заменив Хато.

59' А тут ещё и Гюсто присел на газон, попросив помощи медиков. Возможно, ещё одна перестановка понадобится гостям.

58' Лиам Росеньор первым созрел для замен. Сразу двойную замену готовит наставник «Челси». Кого ждём на поле?

56' Лиам Делап Делап за срыв перспективной атаки «канониров» нарвался на жёлтую карточку. Тут никаких споров с арбитром.

55' Энцо со стандартного положения закрутил мяч в штрафную «Арсенала», Хато пробовал пробить по воротам, но его попытку накрыли.

53' Микель Артета на тренерском мостике наговорил на жёлтую карточку. Вот такое у нас первое предупреждение в матче.

50' Дьёкереш напомнил о себе, но его прострел с левого фланга гости заблокировали.

48' «Челси» получил право на угловой, мяч оказался во вратарской, где Кепа немного неуклюже сыграл на выходе, а Делап протолкнул мяч рядом со штангой!

46' Возобновилась встреча! В прежних составах команды начинают второй тайм.

45+1' Прозвучал свисток на перерыв! Не самым ярким получился первый тайм лондонского дерби, до забитых мячей принципиальные соперники не добрались, но главное — интрига жива в этом полуфинальном противостоянии.

45' Одна минута добавлена ко времени первого тайма. Больше и не могло быть.

44' Энцо ударом из-за штрафной потревожил голкипера «Арсенала»! Кепа в прыжке одной рукой отразил мяч!

43' Энцо от углового флажка совершил навес во вратарскую хозяев, где Кепа кулаком добрался до мяча и разрядил обстановку у ворот.

41' Санчес длинной передачей начал атаку «Челси», Делап рассчитывал встретиться с мячом, но защитники «Арсенала» сыграли предельно внимательно в своей штрафной.

39' Продолжают «пенсионеры» неспешно контролировать мяч, а «канониры» лишь обозначают прессинг.

37' Гости долго готовили выход из обороны, довели перепас до Санчеса, который тоже решил повозиться с мячом.

35' Мартинелли откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную «Челси», прикрыл мяч корпусом, но не подстроился под удар с разворота!

33' Завязла атака «Арсенала» на правом фланге. Мадуэке пытался на дриблинге прорваться в штрафную, но по давлением вынужден был расстаться с мячом.

31' Полчаса игры уже позади. Пока без голов и всего с одним ударом в створ.

29' Перехват в центре поля мог помочь хозяевам разогнать перспективную атаку, но Райса довольно быстро оставили без мяча.

27' После розыгрыша углового Чалоба пробил с зоны подбора, но направил мяч на трибуны, порадовав болельщиков «Арсенала».

25' Ошиблись «канониры» с передачей при выходе из обороны, но быстро перестроились и не позволили сопернику провести быструю атаку.

23' Середина первого тайма. «Челси» пробуют немного сбить предложенный соперником темп, взявшись за неспешный перепас в центре поля.

21' Кепа длинной передачей начал атаку «Арсенала», Мартинелли подхватил мяч, прострелил под второй темп, но немного мимо врывающихся в штрафную партнёров.

19' Инкапье задержался на чужой половине, получил мяч у линии штрафной и сильно пробил в направлении дальнего угла ворот — Санчес в прыжке дотянулся до мяча!

17' Мадуэке заработал угловой для «канониров», сам выполнил подачу во вратарскую, Инкапье добрался до мяча, но из борьбы головой пробил выше ворот.

15' Мартинелли ответил фолом в атаке, не сумев в борьбе за мяч опередить Кайседо.

13' Делап пошёл в активный отбор у чужой лицевой, но Инкапье грамотно прикрыл мяч корпусом, заставив нападающего «Челси» нарушить правила.

11' Кукурелья подключился в атаку «Челси» по левому флангу, попытался прострелить в штрафную, но мяч попал в соперника.

9' Жоао Педро искал возможность нанести удар с линии штрафной «Арсенала», но не добился желаемого.

7' Тимбер мог получить жёлтую карточку за отложенный фол, но судья в паузе решил ограничиться беседой с защитником «Арсенала».

5' Теперь «Челси» взялся за длительный контроль, но без особого продвижения вперёд.

3' «Арсенал» на первых минутах владеет мячом на своей половине, «Челси» в ответ прессингует, но не так активно.

1' Стартовый свисток прозвучал! «Арсенал» получил право разыграть мяч с центра поля.