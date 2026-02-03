16:41 ()
Арсенал - Челси 03 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 03-02-2026 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), 59 452 зрителя (98% при вместимости 60 383)
03 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч
Арсенал
Окончен
1 : 0
Челси

  • 90+7'
    1:0
    Кай Хаверц
0'
45'
90'
  • 56'
    Лиам Делап
  • 68'
    Мало Гюсто
  • 71'
    Эстевао
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 03 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
13ИспанияврКепа Аррисабалага
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
41АнглияпзДеклан Райс
36ИспанияпзМартин Субименди
10АнглиянпЭберечи Эзе
20АнглиянпНони Мадуэке
69'
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
69'
19БельгияпзЛеандро Троссард
69'
29ГерманиянпКай Хаверц
69'
1ИспанияврРоберт Санчес
27ФранциязщМало Гюсто
87'
29ФранциязщУэсли Фофана
23АнглиязщТрево Чалоба
21НидерландызщЙоррел Хато
61'
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
17БразилияпзАндрей Сантос
75'
8АргентинапзЭнцо Фернандес
9АнглиянпЛиам Делап
60'
20БразилиянпЖоао Педро
10АнглияпзКоул Палмер
60'
41Бразилиянп Эстевао
61'
49АргентинапзАлехандро Гарначо
75'
34АнглиязщДжош Ачимпонг
87'
Запасные
1ИспанияврДавид Райя
3ИспаниязщКристьян Москера
4АнглиязщБен Уайт
33ИталиязщРиккардо Калафьори
49АнглиязщМайлз Льюис-Скелли
16ДанияпзКристиан Нёргор
9БразилиянпГабриэл Жезус
28АнглияврТедди Шерман-Лоу
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
38ИспаниянпМарк Гиу
62АнглиянпШумайра Мхеука
60АнглияCharlie Holland
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
14.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Челси2 : 3Арсенал
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Арсенал
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Арсенал1 : 0Челси
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Челси1 : 1Арсенал
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал5 : 0Челси
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Челси
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Челси0 : 1Арсенал
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Арсенал4 : 0Челси
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Челси2 : 4Арсенал
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 4Арсенал
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Арсенал3 : 2
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Арсенал2 : 3
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 3Арсенал
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Арсенал
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Челси3 : 2
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 3Челси
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 3Челси
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Челси1 : 0
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Челси2 : 0
Текстовая трансляция
90+9'
Всё, прозвучал финальный свисток! В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Арсенал» на своём поле одержал минимальную победу над «Челси» — 1:0. Команда Микеля Артеты сегодня сыграла крайне прагматично, готова была свести встречу к устраивающей нулевой ничьей, но всё же вышедший на замену Кай Хаверц в компенсированное время второго тайма порадовал собравшихся на «Эмирейтс» болельщиков. «Канониры» выходят в финал турнира, где к ним присоединится победитель пары «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». И на этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+7'
Санчес подстраховал оборону «Челси», сыграв по мячу за пределами штрафной.
90+4'
«Арсенал» откровенно играет на удержание нулевого счёта, а «Челси» никак не может предложить серьёзный финальный штурм.
90+3'
Неожиданный высокий прессинг «канониров» заставил ошибиться Санчеса — пришлось голкиперу выбивать мяч за боковую.
90+1'
Шесть минут добавлено ко времени второго тайма. Пожалуй, поскромничал главный судья.
89'
Кепа уже давно никуда не торопится. Голкипер «Арсенала» долго готовил удар от ворот, но судья на это не обратил внимание.
87'
 
Джош Ачимпонг
Ачимпонг заменил Гюсто.
85'
VAR бригада изучила момент, случившийся в штрафной гостей! Это не пенальти! Справедливо!
84'
Мартинелли в штрафной «Челси» попал под жёсткий подкат Чалобы! Была игра в мяч, хотя и очень рискованная!
82'
Фофана прибежал в штрафную «Арсенала» на розыгрыш углового, у ближней штанги сыграл на опережение и сумел пробить в касание — мимо ворот!
81'
Долго гости готовили штрафной удар, Палмер исполнил с левой, но не перебросил стенку!
79'
Инкапье сфолил против Эстевао на радиусе штрафной «Арсенала»! Опаснейший стандарт!
77'
Субименди вырезал кросс на дальнюю штангу, Габриэл пробил в падении головой, но на пути мяча в ворота «Челси» оказался Кукурелья!
75'
 
Алехандро Гарначо
Андрея Сантоса сняли с игры. Гарначо появился на поле в составе «Челси».
73'
Тимбер быстро пришёл в себя, готов был ускориться по флангу, но за мячом тут никак не успевал.
71'
 
Эстевао
Эстевао откровенно двинул Тимбера по ногам! И это ещё одна жёлтая карточка.
69'
 
Леандро Троссард
Мадуэке уступил место на поле Троссарду.
69'
 
Кай Хаверц
Хаверц вышел на поле, заменив Дьёкереша.
68'
 
Мало Гюсто
Гюсто приукрасил падение на фланге, а судья не купился и показал защитнику «Челси» жёлтую за симуляцию.
67'
Жоао Педро в борьбе с защитником упал на входе в штрафную «Арсенала», призывно посмотрел на арбитра, но свистка не дождался.
65'
Энцо подготовил удар из-за штрафной, пробовал закрутить мяч в дальнюю девятку, но немного перестарался.
63'
Энцо от угла поля закрутил мяч в штрафную «Арсенала», хотя больше получился прострел, а всё закончилось неточным ударом Кукурельи с зоны подбора.
61'
 
Коул Палмер
Палмер — вместо Делапа. Вторая замена «Челси».
61'
 
Эстевао
Эстевао вышел на поле, заменив Хато.
59'
А тут ещё и Гюсто присел на газон, попросив помощи медиков. Возможно, ещё одна перестановка понадобится гостям.
58'
Лиам Росеньор первым созрел для замен. Сразу двойную замену готовит наставник «Челси». Кого ждём на поле?
56'
 
Лиам Делап
Делап за срыв перспективной атаки «канониров» нарвался на жёлтую карточку. Тут никаких споров с арбитром.
55'
Энцо со стандартного положения закрутил мяч в штрафную «Арсенала», Хато пробовал пробить по воротам, но его попытку накрыли.
53'
Микель Артета на тренерском мостике наговорил на жёлтую карточку. Вот такое у нас первое предупреждение в матче.
50'
Дьёкереш напомнил о себе, но его прострел с левого фланга гости заблокировали.
48'
«Челси» получил право на угловой, мяч оказался во вратарской, где Кепа немного неуклюже сыграл на выходе, а Делап протолкнул мяч рядом со штангой!
46'
Возобновилась встреча! В прежних составах команды начинают второй тайм.
45+1'
Прозвучал свисток на перерыв! Не самым ярким получился первый тайм лондонского дерби, до забитых мячей принципиальные соперники не добрались, но главное — интрига жива в этом полуфинальном противостоянии.
45'
Одна минута добавлена ко времени первого тайма. Больше и не могло быть.
44'
Энцо ударом из-за штрафной потревожил голкипера «Арсенала»! Кепа в прыжке одной рукой отразил мяч!
43'
Энцо от углового флажка совершил навес во вратарскую хозяев, где Кепа кулаком добрался до мяча и разрядил обстановку у ворот.
41'
Санчес длинной передачей начал атаку «Челси», Делап рассчитывал встретиться с мячом, но защитники «Арсенала» сыграли предельно внимательно в своей штрафной.
39'
Продолжают «пенсионеры» неспешно контролировать мяч, а «канониры» лишь обозначают прессинг.
37'
Гости долго готовили выход из обороны, довели перепас до Санчеса, который тоже решил повозиться с мячом.
35'
Мартинелли откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную «Челси», прикрыл мяч корпусом, но не подстроился под удар с разворота!
33'
Завязла атака «Арсенала» на правом фланге. Мадуэке пытался на дриблинге прорваться в штрафную, но по давлением вынужден был расстаться с мячом.
31'
Полчаса игры уже позади. Пока без голов и всего с одним ударом в створ.
29'
Перехват в центре поля мог помочь хозяевам разогнать перспективную атаку, но Райса довольно быстро оставили без мяча.
27'
После розыгрыша углового Чалоба пробил с зоны подбора, но направил мяч на трибуны, порадовав болельщиков «Арсенала».
25'
Ошиблись «канониры» с передачей при выходе из обороны, но быстро перестроились и не позволили сопернику провести быструю атаку.
23'
Середина первого тайма. «Челси» пробуют немного сбить предложенный соперником темп, взявшись за неспешный перепас в центре поля.
21'
Кепа длинной передачей начал атаку «Арсенала», Мартинелли подхватил мяч, прострелил под второй темп, но немного мимо врывающихся в штрафную партнёров.
19'
Инкапье задержался на чужой половине, получил мяч у линии штрафной и сильно пробил в направлении дальнего угла ворот — Санчес в прыжке дотянулся до мяча!
17'
Мадуэке заработал угловой для «канониров», сам выполнил подачу во вратарскую, Инкапье добрался до мяча, но из борьбы головой пробил выше ворот.
15'
Мартинелли ответил фолом в атаке, не сумев в борьбе за мяч опередить Кайседо.
13'
Делап пошёл в активный отбор у чужой лицевой, но Инкапье грамотно прикрыл мяч корпусом, заставив нападающего «Челси» нарушить правила.
11'
Кукурелья подключился в атаку «Челси» по левому флангу, попытался прострелить в штрафную, но мяч попал в соперника.
9'
Жоао Педро искал возможность нанести удар с линии штрафной «Арсенала», но не добился желаемого.
7'
Тимбер мог получить жёлтую карточку за отложенный фол, но судья в паузе решил ограничиться беседой с защитником «Арсенала».
5'
Теперь «Челси» взялся за длительный контроль, но без особого продвижения вперёд.
3'
«Арсенал» на первых минутах владеет мячом на своей половине, «Челси» в ответ прессингует, но не так активно.
1'
Стартовый свисток прозвучал! «Арсенал» получил право разыграть мяч с центра поля.
0'
Трансферное окно в топ-5 европейских лигах – всё! Бумаги оформлены, контракты – годичные и не только – согласованы. Кто-то из новичков уже играет и приносит пользу, кому-то дебютировать только предстоит.Шикарная работа «Ман Сити», внезапный выход «Атлетико», тонны новостей в Италии Большие итоги трансферного окна в Европе. Разбор главных сделок топ-5 лиг 0'Знакомимся с Лиамом Росеньором «Не могу упустить такую возможность». Новый тренер «Челси» — 41-летний ноунейм! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Кубка английской лиги: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 3:2.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Барнет
Ньюпорт Каунти
2 : 2 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
3 : 1
1-й раунд
Суонси Сити
Кроули Таун
3 : 1
Барроу
Престон Норт Энд
0 : 1
Ньюпорт Каунти
Миллуолл
0 : 1
Мидлсбро
Донкастер Роверс
0 : 4
Стокпорт Каунти
Кру Александра
3 : 1
Честерфилд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
Рексем
Халл Сити
3 : 3 5 : 3
Гиллингем
Уимблдон
1 : 1 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
2 : 0
Харрогейт Таун
Линкольн Сити
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
1 : 1 2 : 3
Блэкпул
Порт Вейл
0 : 1
Гримсби Таун
Шрусбери Таун
3 : 1
Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
1 : 2
Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
0 : 0 2 : 3
Сток Сити
Уолсолл
0 : 0 4 : 3
Портсмут
Рединг
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Стивенидж
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Кардифф Сити
Суиндон Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Саутгемптон
0 : 1
Уотфорд
Норвич Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
0 : 1
Ковентри Сити
Лутон Таун
1 : 0
Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
1 : 0
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
0 : 2
Бромли
Ипсвич Таун
1 : 1 5 : 4
Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
3 : 3 2 : 4
Барнсли
Флитвуд Таун
2 : 2 5 : 4
Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
2 : 2 3 : 2
Челтнем Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Транмир Роверс
Бёртон Альбион
1 : 1 4 : 5
2-й раунд
Рединг
Уимблдон
2 : 1
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 1
Кардифф Сити
Челтнем Таун
3 : 0
Престон Норт Энд
Рексем
2 : 3
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
0 : 2
Борнмут
Брентфорд
0 : 2
Норвич Сити
Саутгемптон
0 : 3
Бромли
Уиком Уондерерс
1 : 1 4 : 5
Суонси Сити
Плимут Аргайл
1 : 1 5 : 3
Сток Сити
Брэдфорд Сити
0 : 3
Бёрнли
Дерби Каунти
2 : 1
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
1 : 0
Бёртон Альбион
Линкольн Сити
0 : 1
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 5 : 6
Бирмингем Сити
Порт Вейл
0 : 1
Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Миллуолл
Ковентри Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
1 : 1 3 : 0
Эвертон
Мэнсфилд Таун
2 : 0
Фулхэм
Бристоль Сити
2 : 0
Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
2 : 2 12 : 11
1/16 финала
Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
0 : 1
Кристал Пэлас
Миллуолл
1 : 1 4 : 2
Брентфорд
Астон Вилла
1 : 1 4 : 2
Суонси Сити
Ноттингем Форест
3 : 2
Бёрнли
Кардифф Сити
1 : 2
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
0 : 2
Рексем
Рединг
2 : 0
Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Вулверхэмптон
Эвертон
2 : 0
Фулхэм
Кембридж Юнайтед
1 : 0
Линкольн Сити
Челси
1 : 2
Ливерпуль
Саутгемптон
2 : 1
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
3 : 0
Порт Вейл
Арсенал
0 : 2
1/8 финала
Гримсби Таун
Брентфорд
0 : 5
Уиком Уондерерс
Фулхэм
1 : 1 4 : 5
Рексем
Кардифф Сити
1 : 2
Суонси Сити
Манчестер Сити
1 : 3
Ливерпуль
Кристал Пэлас
0 : 3
Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 0
Вулверхэмптон
Челси
3 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
2 : 0
1/4 финала
Кардифф Сити
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
Брентфорд
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
2 : 1
Арсенал
Кристал Пэлас
1 : 1 8 : 7
1/2 финала
Команда12
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
0 : 2 04.02
Команда12
Челси
Арсенал
2 : 3 1 : 0
Финал
SF1
SF2
22.03

