Арсенал - Челси 03 Февраля прямая трансляция
- 90+7'1:0Кай Хаверц
- 56'Лиам Делап
- 68'Мало Гюсто
- 71'Эстевао
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 03 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|41
|пз
|Деклан Райс
|36
|пз
|Мартин Субименди
|10
|нп
|Эберечи Эзе
|20
|нп
|Нони Мадуэке
69'
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
69'
|19
|пз
|Леандро Троссард
69'
|29
|нп
|Кай Хаверц
69'
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
87'
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|21
|зщ
|Йоррел Хато
61'
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|17
|пз
|Андрей Сантос
75'
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|9
|нп
|Лиам Делап
60'
|20
|нп
|Жоао Педро
|10
|пз
|Коул Палмер
60'
|41
|нп
|Эстевао
61'
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
75'
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
87'
|1
|вр
|Давид Райя
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|4
|зщ
|Бен Уайт
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|49
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|16
|пз
|Кристиан Нёргор
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|28
|вр
|Тедди Шерман-Лоу
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|38
|нп
|Марк Гиу
|62
|нп
|Шумайра Мхеука
|60
|Charlie Holland
|Микель Артета
|Лиам Росеньор
|14.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 3
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 4
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
| Барнет
Ньюпорт Каунти
|2 : 2 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
|3 : 1
| Суонси Сити
Кроули Таун
|3 : 1
| Барроу
Престон Норт Энд
|0 : 1
| Ньюпорт Каунти
Миллуолл
|0 : 1
| Мидлсбро
Донкастер Роверс
|0 : 4
| Стокпорт Каунти
Кру Александра
|3 : 1
| Честерфилд
Мэнсфилд Таун
|0 : 2
| Рексем
Халл Сити
|3 : 3 5 : 3
| Гиллингем
Уимблдон
|1 : 1 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
|2 : 1
| Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
|2 : 0
| Харрогейт Таун
Линкольн Сити
|1 : 3
| Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
|1 : 1 2 : 3
| Блэкпул
Порт Вейл
|0 : 1
| Гримсби Таун
Шрусбери Таун
|3 : 1
| Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
|1 : 2
| Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
|0 : 0 2 : 3
| Сток Сити
Уолсолл
|0 : 0 4 : 3
| Портсмут
Рединг
|1 : 2
| Чарльтон Атлетик
Стивенидж
|3 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
|1 : 0
| Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
|3 : 2
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Саутгемптон
|0 : 1
| Уотфорд
Норвич Сити
|1 : 2
| Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Ковентри Сити
Лутон Таун
|1 : 0
| Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
|1 : 0
| Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
|0 : 2
| Бромли
Ипсвич Таун
|1 : 1 5 : 4
| Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
|3 : 3 2 : 4
| Барнсли
Флитвуд Таун
|2 : 2 5 : 4
| Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
|2 : 2 3 : 2
| Челтнем Таун
Эксетер Сити
|2 : 0
| Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
|2 : 1
| Транмир Роверс
Бёртон Альбион
|1 : 1 4 : 5
| Рединг
Уимблдон
|2 : 1
| Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
|3 : 2
| Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
|3 : 1
| Кардифф Сити
Челтнем Таун
|3 : 0
| Престон Норт Энд
Рексем
|2 : 3
| Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
|0 : 2
| Борнмут
Брентфорд
|0 : 2
| Норвич Сити
Саутгемптон
|0 : 3
| Бромли
Уиком Уондерерс
|1 : 1 4 : 5
| Суонси Сити
Плимут Аргайл
|1 : 1 5 : 3
| Сток Сити
Брэдфорд Сити
|0 : 3
| Бёрнли
Дерби Каунти
|2 : 1
| Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
|1 : 0
| Бёртон Альбион
Линкольн Сити
|0 : 1
| Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
|1 : 1 5 : 6
| Бирмингем Сити
Порт Вейл
|0 : 1
| Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
|2 : 1
| Миллуолл
Ковентри Сити
|2 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
|1 : 1 3 : 0
| Эвертон
Мэнсфилд Таун
|2 : 0
| Фулхэм
Бристоль Сити
|2 : 0
| Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 6
| Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
|2 : 2 12 : 11
| Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
|0 : 1
| Кристал Пэлас
Миллуолл
|1 : 1 4 : 2
| Брентфорд
Астон Вилла
|1 : 1 4 : 2
| Суонси Сити
Ноттингем Форест
|3 : 2
| Бёрнли
Кардифф Сити
|1 : 2
| Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Рексем
Рединг
|2 : 0
| Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 6
| Вулверхэмптон
Эвертон
|2 : 0
| Фулхэм
Кембридж Юнайтед
|1 : 0
| Линкольн Сити
Челси
|1 : 2
| Ливерпуль
Саутгемптон
|2 : 1
| Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
|0 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
|4 : 1
| Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
|3 : 0
| Порт Вейл
Арсенал
|0 : 2
| Гримсби Таун
Брентфорд
|0 : 5
| Уиком Уондерерс
Фулхэм
|1 : 1 4 : 5
| Рексем
Кардифф Сити
|1 : 2
| Суонси Сити
Манчестер Сити
|1 : 3
| Ливерпуль
Кристал Пэлас
|0 : 3
| Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
|2 : 0
| Вулверхэмптон
Челси
|3 : 4
| Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
|2 : 0
| Кардифф Сити
Челси
|1 : 3
| Манчестер Сити
Брентфорд
|2 : 0
| Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
|2 : 1
| Арсенал
Кристал Пэлас
|1 : 1 8 : 7
|Команда
|1
|2
| Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
|0 : 2
|04.02
|Команда
|1
|2
| Челси
Арсенал
|2 : 3
|1 : 0
| SF1
SF2
|22.03