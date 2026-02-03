Альбасете - Барселона 03 Февраля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+6' Матч окончен! «Альбасете» не сумел сотворить ещё одну сенсацию в Кубке Испании — «Барселона» на «Карлос Бельмонте» победила со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира.

90+4' Слева от лицевой пошла подача в штрафную каталонцев — на выходе выловил мяч Жоан Гарсия!

90+2' А вот теперь Мартин спасает собственные ворота! С правого угла вратарской замыкал прострел партнёра Гамес, Жоан Гарсия уже не выручал, но на ленточке его подстраховал Херард!

90+1' Пять минут добавил Монтеро.

90' Ферран Торрес Слева получил передачу Мартин и выполнил сильный прострел на дальнюю штангу, которую замкнул Ферран! Изначально гол был засчитан, но после вмешательства VAR решение было изменено — из офсайда забивал Торрес!

88' На кураже буквально летят вперёд хозяева! Ещё и болельщики гонят их в атаку!

87' Антонио Пуэртас VAR подтвердил, что гол отменён верно!

84' Ласо здорово запустил налево в штрафную Пуэртаса, Антонио сильно прострелил на дальнюю штангу, куда набежал Бетанкор и в касание замкнул! Но тут же поднимает руку вверх Монтеро — из «вне игры» отдавал ассист Пуэртас!

82' Ямаль шикарной закидушкой вывел Торреса в штрафной на ударную позицию, выстрел Феррана в последний момент успел накрыть Вальехо!

80' Фермин на половине поля соперника не по правилам атаковал Вильяра.

78' Жюль Кунде Жюль Кунде заменил Араухо.

76' А следом у чужого радиуса Касадо сфолил на Медине.

75' Ямаль запустил по правому флангу Лопеса, Фермин убежал от Вильяра, ворвался в штрафную и покатил в центр Торресу, который бил в касание, но угодил в защитника!

73' Фран Гамес Ласо и Гамес вышли вместо Капи и Агуадо.

73' Хосе Карлос Ласо Ещё две замены у «Альбасете».

73' С правого края Агуадо исполнил классный кросс на дальнюю штангу, где все позабыли про Бетанкора, но Хефте головой из отличной позиции пробил выше ворот!

72' У левой бровки де Йонг нарушил правила на Медине.

70' И вновь Ямаль сделал передачу в штрафную Торресу, Ферран чуть улучшил позицию и выстрелил над перекладиной!

68' С подступов к радиусу Ямаль покатил налево в штрафную, куда ворвался Ферран и с угла вратарской низом бил в противоход голкиперу — ногой среагировал Лисоайн!

67' Фермин проникающим пасом нашёл справа в штрафной Ольмо, Дани опередил Лисоайна, ушёл от него в сторону и пробил «рабоной» — успел вернуться в створ Рауль и поймал мяч!

66' Марк Касадо И Марк Касадо вышел вместо Берналя.

66' Фермин Лопес Мартин Фермин Лопес заменил Рашфорда.

66' Ферран Торрес Сразу тройная перестановка в составе сине-гранатовых. Ферран Торрес вместо Левандовского.

64' На подходе к радиусу получил передачу Ольмо и нанёс плотный дальний удар — выручил Лисоайн!

63' Прошла диагональ налево на свободного Бетанкора, Хефте влетел в штрафную, на смещении в центр качнул Араухо и нанёс опаснейший удар над правой девяткой!

61' Хефте Бетанкор Гомес и Бетанкор вышли вместо Бернабеу и Мелендеса.

60' Джонатан Гомес Двойная замена у «Альбасете».

58' А следом Левандовски мог доводить счёт до крупного, но из убойной позиции Роберт несильно пробил прямо в голкипера!

56' Из центральной зоны Эрик Гарсия забрасывал в штрафную в направлении Рашфорда — Лисоайн вовремя сделал пару шагов вперёд и опередил Маркуса!

52' Активно начал вторую половину «Альбасете», но тут вопрос: сколько смогут поддерживать такой темп хозяева?

51' С навесом Медины от правого флажка уверенно справилась оборона гостей!

50' Слева из-за боковой далеко бросил в штрафную Морено, от Эрика Гарсии получился рикошет на ногу Пуэртасу, классно с лёта пробивал Антонио — на пути мяча оказалась голова де Йонга!

48' С угла поля в центр штрафной подал Рашфорд — не без труда, но всё же отбились хозяева!

47' Слева Рашфорд легко обыграл Агуадо, ворвался в штрафную и катил поперёк на дальнюю штангу, откуда, казалось, уже наверняка пробивал Ольмо — Бернабеу в створе подстраховал голкипера, от Дани мяч улетел за лицевую!

46' Пау Кубарси Пау Кубарси поменял Канселу.

46' Начался второй тайм!

45+5' Завершён первый тайм! «Альбасете» смотрелся очень неплохо. Смело хозяева действовали на контратаках, да и у своих ворот не позволяли «Барсе» много создавать. Но ближе к концу стартовой половины одну ошибку защита «Альбасете» всё же допустила, и за неё сразу же последовала расплата — Ямаль отличным обводящим ударом открыл счёт. Пока 0:1 на «Карлос Бельмонте», уходим на перерыв!

45+3' Неприятно в середине поля столкнулись головами де Йонг и Капи, но, вроде бы, в порядке оба игрока.

45+1' Три минуты добавил Хосе Мунуэра Монтеро.

44' С правого полуфланга на дальний угол вратарской подавал Агуадо, там добрался до мяча Пуэртас, но затем поехали ноги у Антонио, поэтому момент был упущен!

43' На левом краю получил пас Рашфорд и здорово простреливал на дальнюю штангу, где Левандовскому совсем чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуться и замкнуть!

41' А вот сейчас главный судья Хосе Мунуэра Монтеро, пожалуй, прощает Канселу! На фланге Жоау откровенно наступил на ногу Бернабеу, и, по-хорошему, это «горчичник», который стал бы для португальца вторым! Но арбитр ограничился лишь устным внушением!

39' Со стандарта с левого полуфланга Ямаль выполнил заброс на дальнюю штангу, мяч был вынесен на радиус, откуда пробил Ольмо, но угодил в голову защитнику!

35' Вильяр на половине поля соперника грамотным тактическим фолом остановил Ямаля.

33' С подбора от левого угла штрафной пробил с полулёта Мартин — получилось сильно выше ворот.

32' Хесус Вальехо Хесус Вальехо заменил Неву.

30' А тем временем Нева вернулся на поле, но почти сразу присел обратно на газон. Похоже, не сможет Карлос продолжить встречу.

29' У левой границы штрафной совершил перехват Руиз и тут же переадресовал мяч Пуэртасу, с разворота низом в ближний угол пробил Антонио — в падении уверенно поймал Гарсия!

27' На троих полез с дриблингом Ямаль, ушёл от Руиза и Бернабеу, но затем поскользнулся и упал в штрафной прямо на ногу Неве. Врачи хозяев появились на газоне.

25' Дани Бернабеу Вдвоём устремились к мячу Бернабеу и Араухо, Рональд был первым, а Дани уже по инерции въехал в ноги сопернику и получил за это карточку.

23' Капи исполнил аккуратный перевод налево на Бернабеу, попытался Дани на дриблинге проскочить мимо Канселу — этот раунд противостояния остался за Жоау.

21' Обыгравшись с Канселу, мягко забрасывал в штрафную Ямаль — мяч прилетел в руки Лисоайну.

19' После потери на чужой половине сразу включился в прессинг Берналь, но нарушил правила на Медине.

17' Справа от лицевой Канселу навешивал на дальнюю штангу, а там Агуадо не позволил Рашфорду допрыгнуть до мяча!

15' Жоау Канселу На фланге на своей половине Бернабеу успел прокинуть мяч мимо Канселу, а Жоау следом влетел в ноги Дани и тут же получил за это жёлтую.

14' Под прессингом Морено забрасывал на левый край в направлении всё того же Бернабеу, но и на этот раз не удалось Дани добраться до мяча.

12' У Пуэртаса не вышел точным перевод налево на Бернабеу, аут в пользу каталонцев.

10' Слева подключился к атаке Мартин и от лицевой пытался прострелить в штрафную — мяч рикошетом от защитника прилетел в руки Лисоайну!

9' На чужой половине Медина накрыл прессингом Ямаля и сделал отличную передачу налево в штрафную Пуэртасу, Антонио нанёс удар с довольно острого угла — на месте Жоан Гарсия!

7' Ольмо вразрез покатил в штрафную, куда ворвался Рашфорд, опередил защитника и пробил рядом с правой стойкой!

5' От правого угла штрафной на дальнюю штангу выполнил заброс Ямаль, там открылся Рашфорд и простреливал во вратарскую на набегавшего Левандовского — защитник хозяев сумел перехватить передачу Маркуса!

3' На правом полуфланге Ольмо оказался на газоне после контакта с Вильяром — промолчал свисток главного арбитра!

1' Матч стартовал! Поехали!