Альбасете - Барселона 03 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 03-02-2026 22:00
Стадион: Карлос Бельмонте (Альбасете, Испания), вместимость: 17524
03 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/4 финала
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Альбасете
Окончен
1 : 2
Барселона

  • 25'
    Дани Бернабеу
  • 87'
    1:2
    Хави Морено
0'
45'
90'
  • 15'
    Жоау Канселу
  • 39'
    0:1
    Ламин Ямаль
  • 56'
    0:2
    Рональд Араухо
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альбасете - Барселона, которое состоится 03 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Карлос Бельмонте (Альбасете, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альбасете
Альбасете
Барселона
Барселона
13ИспанияврРауль Лисоайн
2ИспаниязщЛоренцо Агуадо
73'
5ИспаниязщХави Морено
21ИспаниязщКарлос Нева
32'
27ИспаниязщДани Бернабеу
60'
18ИспанияпзХави Вильяр
26Испанияпз Капи
73'
17ИспанияпзАле Мелендес
61'
6ИспанияпзАнтонио Пачеко Руиз
4ИспанияпзАгус Медина
7ИспаниянпАнтонио Пуэртас
24ИспаниязщХесус Вальехо
32'
3СШАзщДжонатан Гомес
60'
10ИспаниянпХефте Бетанкор
61'
15ИспаниязщФран Гамес
73'
16ИспаниянпХосе Карлос Ласо
73'
13ИспанияврЖоан Гарсия
2ПортугалиязщЖоау Канселу
46'
24ИспаниязщЭрик Гарсия
18ИспаниязщХерард Мартин
4УругвайзщРональд Араухо
78'
20ИспанияпзДани Ольмо
22ИспанияпзМарк Берналь
66'
10ИспанияпзЛамин Ямаль
21НидерландыпзФренки де Йонг
9ПольшанпРоберт Левандовски
66'
14АнглиянпМаркус Рашфорд
66'
5ИспаниязщПау Кубарси
46'
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
66'
17ИспанияпзМарк Касадо
66'
7ИспаниянпФерран Торрес
66'
23ФранциязщЖюль Кунде
78'
1ИспанияврДиего Мариньо
28ИспаниязщАнтонио Велилья
11ИспаниянпВиктор Вальверде
20ГананпСамуэль Обенг
25ПольшаврВойцех Щенсны
31СШАврДиего Кохен
3ИспаниязщАлекс Бальде
28ШвецияпзРуни Барджи
43ИспанияпзТомми Маркес
ИспанияАльберто Гонсалес
ГерманияХанс-Дитер Флик
31.01.2026 Испания — Сегунда 24-й тур Альбасете2 : 0
24.01.2026 Испания — Сегунда 23-й тур 0 : 1Альбасете
18.01.2026 Испания — Сегунда 22-й тур Альбасете1 : 0
14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала Альбасете3 : 2
10.01.2026 Испания — Сегунда 21-й тур 0 : 0Альбасете
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 3Барселона
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Барселона4 : 1
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Барселона3 : 0
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 4Барселона
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 2 : 1Барселона
90+6'
Матч окончен! «Альбасете» не сумел сотворить ещё одну сенсацию в Кубке Испании — «Барселона» на «Карлос Бельмонте» победила со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира.
90+4'
Слева от лицевой пошла подача в штрафную каталонцев — на выходе выловил мяч Жоан Гарсия!
90+2'
А вот теперь Мартин спасает собственные ворота! С правого угла вратарской замыкал прострел партнёра Гамес, Жоан Гарсия уже не выручал, но на ленточке его подстраховал Херард!
90+1'
Пять минут добавил Монтеро.
90'
Ферран Торрес
Слева получил передачу Мартин и выполнил сильный прострел на дальнюю штангу, которую замкнул Ферран! Изначально гол был засчитан, но после вмешательства VAR решение было изменено — из офсайда забивал Торрес!
88'
На кураже буквально летят вперёд хозяева! Ещё и болельщики гонят их в атаку!
87'
Антонио Пуэртас
VAR подтвердил, что гол отменён верно!
84'
Ласо здорово запустил налево в штрафную Пуэртаса, Антонио сильно прострелил на дальнюю штангу, куда набежал Бетанкор и в касание замкнул! Но тут же поднимает руку вверх Монтеро — из «вне игры» отдавал ассист Пуэртас!
82'
Ямаль шикарной закидушкой вывел Торреса в штрафной на ударную позицию, выстрел Феррана в последний момент успел накрыть Вальехо!
80'
Фермин на половине поля соперника не по правилам атаковал Вильяра.
78'
 
Жюль Кунде
Жюль Кунде заменил Араухо.
76'
А следом у чужого радиуса Касадо сфолил на Медине.
75'
Ямаль запустил по правому флангу Лопеса, Фермин убежал от Вильяра, ворвался в штрафную и покатил в центр Торресу, который бил в касание, но угодил в защитника!
73'
 
Фран Гамес
Ласо и Гамес вышли вместо Капи и Агуадо.
73'
 
Хосе Карлос Ласо
Ещё две замены у «Альбасете».
73'
С правого края Агуадо исполнил классный кросс на дальнюю штангу, где все позабыли про Бетанкора, но Хефте головой из отличной позиции пробил выше ворот!
72'
У левой бровки де Йонг нарушил правила на Медине.
70'
И вновь Ямаль сделал передачу в штрафную Торресу, Ферран чуть улучшил позицию и выстрелил над перекладиной!
68'
С подступов к радиусу Ямаль покатил налево в штрафную, куда ворвался Ферран и с угла вратарской низом бил в противоход голкиперу — ногой среагировал Лисоайн!
67'
Фермин проникающим пасом нашёл справа в штрафной Ольмо, Дани опередил Лисоайна, ушёл от него в сторону и пробил «рабоной» — успел вернуться в створ Рауль и поймал мяч!
66'
 
Марк Касадо
И Марк Касадо вышел вместо Берналя.
66'
 
Фермин Лопес Мартин
Фермин Лопес заменил Рашфорда.
66'
 
Ферран Торрес
Сразу тройная перестановка в составе сине-гранатовых. Ферран Торрес вместо Левандовского.
64'
На подходе к радиусу получил передачу Ольмо и нанёс плотный дальний удар — выручил Лисоайн!
63'
Прошла диагональ налево на свободного Бетанкора, Хефте влетел в штрафную, на смещении в центр качнул Араухо и нанёс опаснейший удар над правой девяткой!
61'
 
Хефте Бетанкор
Гомес и Бетанкор вышли вместо Бернабеу и Мелендеса.
60'
 
Джонатан Гомес
Двойная замена у «Альбасете».
58'
А следом Левандовски мог доводить счёт до крупного, но из убойной позиции Роберт несильно пробил прямо в голкипера!
56'
Из центральной зоны Эрик Гарсия забрасывал в штрафную в направлении Рашфорда — Лисоайн вовремя сделал пару шагов вперёд и опередил Маркуса!
52'
Активно начал вторую половину «Альбасете», но тут вопрос: сколько смогут поддерживать такой темп хозяева?
51'
С навесом Медины от правого флажка уверенно справилась оборона гостей!
50'
Слева из-за боковой далеко бросил в штрафную Морено, от Эрика Гарсии получился рикошет на ногу Пуэртасу, классно с лёта пробивал Антонио — на пути мяча оказалась голова де Йонга!
48'
С угла поля в центр штрафной подал Рашфорд — не без труда, но всё же отбились хозяева!
47'
Слева Рашфорд легко обыграл Агуадо, ворвался в штрафную и катил поперёк на дальнюю штангу, откуда, казалось, уже наверняка пробивал Ольмо — Бернабеу в створе подстраховал голкипера, от Дани мяч улетел за лицевую!
46'
 
Пау Кубарси
Пау Кубарси поменял Канселу.
46'
Начался второй тайм!
45+5'
Завершён первый тайм! «Альбасете» смотрелся очень неплохо. Смело хозяева действовали на контратаках, да и у своих ворот не позволяли «Барсе» много создавать. Но ближе к концу стартовой половины одну ошибку защита «Альбасете» всё же допустила, и за неё сразу же последовала расплата — Ямаль отличным обводящим ударом открыл счёт. Пока 0:1 на «Карлос Бельмонте», уходим на перерыв!
45+3'
Неприятно в середине поля столкнулись головами де Йонг и Капи, но, вроде бы, в порядке оба игрока.
45+1'
Три минуты добавил Хосе Мунуэра Монтеро.
44'
С правого полуфланга на дальний угол вратарской подавал Агуадо, там добрался до мяча Пуэртас, но затем поехали ноги у Антонио, поэтому момент был упущен!
43'
На левом краю получил пас Рашфорд и здорово простреливал на дальнюю штангу, где Левандовскому совсем чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуться и замкнуть!
41'
А вот сейчас главный судья Хосе Мунуэра Монтеро, пожалуй, прощает Канселу! На фланге Жоау откровенно наступил на ногу Бернабеу, и, по-хорошему, это «горчичник», который стал бы для португальца вторым! Но арбитр ограничился лишь устным внушением!
39'
Со стандарта с левого полуфланга Ямаль выполнил заброс на дальнюю штангу, мяч был вынесен на радиус, откуда пробил Ольмо, но угодил в голову защитнику!
35'
Вильяр на половине поля соперника грамотным тактическим фолом остановил Ямаля.
33'
С подбора от левого угла штрафной пробил с полулёта Мартин — получилось сильно выше ворот.
32'
 
Хесус Вальехо
Хесус Вальехо заменил Неву.
30'
А тем временем Нева вернулся на поле, но почти сразу присел обратно на газон. Похоже, не сможет Карлос продолжить встречу.
29'
У левой границы штрафной совершил перехват Руиз и тут же переадресовал мяч Пуэртасу, с разворота низом в ближний угол пробил Антонио — в падении уверенно поймал Гарсия!
27'
На троих полез с дриблингом Ямаль, ушёл от Руиза и Бернабеу, но затем поскользнулся и упал в штрафной прямо на ногу Неве. Врачи хозяев появились на газоне.
25'
 
Дани Бернабеу
Вдвоём устремились к мячу Бернабеу и Араухо, Рональд был первым, а Дани уже по инерции въехал в ноги сопернику и получил за это карточку.
23'
Капи исполнил аккуратный перевод налево на Бернабеу, попытался Дани на дриблинге проскочить мимо Канселу — этот раунд противостояния остался за Жоау.
21'
Обыгравшись с Канселу, мягко забрасывал в штрафную Ямаль — мяч прилетел в руки Лисоайну.
19'
После потери на чужой половине сразу включился в прессинг Берналь, но нарушил правила на Медине.
17'
Справа от лицевой Канселу навешивал на дальнюю штангу, а там Агуадо не позволил Рашфорду допрыгнуть до мяча!
15'
 
Жоау Канселу
На фланге на своей половине Бернабеу успел прокинуть мяч мимо Канселу, а Жоау следом влетел в ноги Дани и тут же получил за это жёлтую.
14'
Под прессингом Морено забрасывал на левый край в направлении всё того же Бернабеу, но и на этот раз не удалось Дани добраться до мяча.
12'
У Пуэртаса не вышел точным перевод налево на Бернабеу, аут в пользу каталонцев.
10'
Слева подключился к атаке Мартин и от лицевой пытался прострелить в штрафную — мяч рикошетом от защитника прилетел в руки Лисоайну!
9'
На чужой половине Медина накрыл прессингом Ямаля и сделал отличную передачу налево в штрафную Пуэртасу, Антонио нанёс удар с довольно острого угла — на месте Жоан Гарсия!
7'
Ольмо вразрез покатил в штрафную, куда ворвался Рашфорд, опередил защитника и пробил рядом с правой стойкой!
5'
От правого угла штрафной на дальнюю штангу выполнил заброс Ямаль, там открылся Рашфорд и простреливал во вратарскую на набегавшего Левандовского — защитник хозяев сумел перехватить передачу Маркуса!
3'
На правом полуфланге Ольмо оказался на газоне после контакта с Вильяром — промолчал свисток главного арбитра!
1'
Матч стартовал! Поехали!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Испании: «Альбасете» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
1/32 финала
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
4 : 2
Эльденсе
Альмерия
2 : 1
Мирандес
Спортинг Хихон
0 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
2 : 1
Мурсия
Кадис
3 : 2
Антониано
Вильярреал
1 : 1 3 : 5
Оуренсе
Жирона
2 : 1
Кинтанар дель Рей
Эльче
1 : 2 ДВ
Понтеведра
Эйбар
0 : 3
Реал Авила
Райо Вальекано
1 : 2 ДВ
Сабадель
Депортиво
0 : 2
Леганес
Альбасете
1 : 2
Атлетико Балеарес
Эспаньол
1 : 0
Понферрадина
Расинг
1 : 2 ДВ
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Сант-Андреу
Сельта
1 : 1 6 : 7
Эстремадура
Севилья
1 : 2
Сарагоса
Бургос
0 : 1 ДВ
Тенерифе
Гранада
0 : 1
1/16 финала
Эйбар
Эльче
0 : 1
Депортиво
Мальорка
1 : 0
Эльденсе
Реал Сосьедад
1 : 2
Спортинг Хихон
Валенсия
0 : 2
Гвадалахара
Барселона
0 : 2
Культураль Леонеса
Леванте
1 : 0
Уэска
Осасуна
2 : 4 ДВ
Расинг
Вильярреал
2 : 1
Атлетико Балеарес
Атлетико М
2 : 3
Альбасете
Сельта
2 : 2 3 : 0
Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
2 : 3
Алавес
Севилья
1 : 0
Оуренсе
Атлетик Б
0 : 1 ДВ
Бургос
Хетафе
3 : 1
Мурсия
Бетис
0 : 2
Гранада
Райо Вальекано
1 : 3
1/8 финала
Депортиво
Атлетико М
0 : 1
Реал Сосьедад
Осасуна
2 : 2 4 : 3
Культураль Леонеса
Атлетик Б
3 : 4 ДВ
Бетис
Эльче
2 : 1
Альбасете
Реал Мадрид
3 : 2
Алавес
Райо Вальекано
2 : 0
Бургос
Валенсия
0 : 2
Расинг
Барселона
0 : 2
1/4 финала
Альбасете
Барселона
1 : 2
Алавес
Реал Сосьедад
04.02
Валенсия
Атлетик Б
04.02
Бетис
Атлетико М
05.02

