Альбасете - Барселона 03 Февраля прямая трансляция
- 25'Дани Бернабеу
- 87'1:2Хави Морено
- 15'Жоау Канселу
- 39'0:1Ламин Ямаль
- 56'0:2Рональд Араухо
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альбасете - Барселона, которое состоится 03 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Карлос Бельмонте (Альбасете, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Рауль Лисоайн
|2
|зщ
|Лоренцо Агуадо
73'
|5
|зщ
|Хави Морено
|21
|зщ
|Карлос Нева
32'
|27
|зщ
|Дани Бернабеу
60'
|18
|пз
|Хави Вильяр
|26
|пз
|Капи
73'
|17
|пз
|Але Мелендес
61'
|6
|пз
|Антонио Пачеко Руиз
|4
|пз
|Агус Медина
|7
|нп
|Антонио Пуэртас
|24
|зщ
|Хесус Вальехо
32'
|3
|зщ
|Джонатан Гомес
60'
|10
|нп
|Хефте Бетанкор
61'
|15
|зщ
|Фран Гамес
73'
|16
|нп
|Хосе Карлос Ласо
73'
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Жоау Канселу
46'
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|18
|зщ
|Херард Мартин
|4
|зщ
|Рональд Араухо
78'
|20
|пз
|Дани Ольмо
|22
|пз
|Марк Берналь
66'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|21
|пз
|Френки де Йонг
|9
|нп
|Роберт Левандовски
66'
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
66'
|5
|зщ
|Пау Кубарси
46'
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
66'
|17
|пз
|Марк Касадо
66'
|7
|нп
|Ферран Торрес
66'
|23
|зщ
|Жюль Кунде
78'
|1
|вр
|Диего Мариньо
|28
|зщ
|Антонио Велилья
|11
|нп
|Виктор Вальверде
|20
|нп
|Самуэль Обенг
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|31
|вр
|Диего Кохен
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|28
|пз
|Руни Барджи
|43
|пз
|Томми Маркес
|Альберто Гонсалес
|Ханс-Дитер Флик
|31.01.2026
|Испания — Сегунда
|24-й тур
|2 : 0
|24.01.2026
|Испания — Сегунда
|23-й тур
|0 : 1
|18.01.2026
|Испания — Сегунда
|22-й тур
|1 : 0
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 2
|10.01.2026
|Испания — Сегунда
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 3
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 4
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
| Оуренсе
Овьедо
|4 : 2 ДВ
| УКАМ Мурсия
Кадис
|1 : 3
| СД Логроньес
Расинг
|0 : 4
| Лангрео
Расинг Ф
|0 : 0 3 : 4
| Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
|1 : 4
| Сан-Фернандо
Альбасете
|0 : 3
| Гвадалахара
Касереньо
|2 : 1
| Утебо
Уэска
|0 : 3
| Эстремадура
Лас-Пальмас
|3 : 1
| Толедо
Севилья
|1 : 4
| Побленсе
Сабадель
|1 : 2 ДВ
| Эбро
Тарасона
|1 : 1 4 : 3
| Мутильвера
Сарагоса
|1 : 3
| Ла-Унион
Сеута
|0 : 2
| Лорка Депортива
Альмерия
|0 : 2
| Атлетико Асторга
Мирандес
|1 : 1 3 : 4
| Навалькарнеро
Мерида
|2 : 1
| Наксари
Эйбар
|2 : 4
| Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
|0 : 1
| Нумансия
Аренас
|3 : 0
| Сант-Андреу
Теруэль
|2 : 1 ДВ
| Асуага
Леганес
|1 : 4
| Португалете
Вальядолид
|1 : 0
| Оуренсе
Понтеведра
|1 : 1 0 : 3
| Сьюдад де Лусена
Вильярреал
|0 : 6
| Хаэн
Эльденсе
|1 : 3
| Кинтанар дель Рей
Ибица
|1 : 1 4 : 3
| Ориуэла
Леванте
|3 : 4
| Валье де Эгес
ФК Андорра
|1 : 5
| Атлетико Балеарес
Химнастик
|2 : 0
| Реал Авила
Реал Авилес
|1 : 0 ДВ
| УД Логроньес
Понферрадина
|1 : 3
| Мурсия
Антекера
|1 : 1 2 : 1
| Антониано
Кастельон
|1 : 0
| Эстепона
Малага
|1 : 3
| Португалете
Алавес
|0 : 3
| Эбро
Осасуна
|3 : 5
| Нумансия
Мальорка
|2 : 3
| Расинг Ф
Уэска
|0 : 2
| Гвадалахара
Сеута
|1 : 0
| Навалькарнеро
Хетафе
|2 : 3 ДВ
| Культураль Леонеса
ФК Андорра
|4 : 2
| Эльденсе
Альмерия
|2 : 1
| Мирандес
Спортинг Хихон
|0 : 2
| Талавера-де-ла-Рейна
Малага
|2 : 1
| Мурсия
Кадис
|3 : 2
| Антониано
Вильярреал
|1 : 1 3 : 5
| Оуренсе
Жирона
|2 : 1
| Кинтанар дель Рей
Эльче
|1 : 2 ДВ
| Понтеведра
Эйбар
|0 : 3
| Реал Авила
Райо Вальекано
|1 : 2 ДВ
| Сабадель
Депортиво
|0 : 2
| Леганес
Альбасете
|1 : 2
| Атлетико Балеарес
Эспаньол
|1 : 0
| Понферрадина
Расинг
|1 : 2 ДВ
| Картахена
Валенсия
|1 : 2 ДВ
| Сант-Андреу
Сельта
|1 : 1 6 : 7
| Эстремадура
Севилья
|1 : 2
| Сарагоса
Бургос
|0 : 1 ДВ
| Тенерифе
Гранада
|0 : 1
| Эйбар
Эльче
|0 : 1
| Депортиво
Мальорка
|1 : 0
| Эльденсе
Реал Сосьедад
|1 : 2
| Спортинг Хихон
Валенсия
|0 : 2
| Гвадалахара
Барселона
|0 : 2
| Культураль Леонеса
Леванте
|1 : 0
| Уэска
Осасуна
|2 : 4 ДВ
| Расинг
Вильярреал
|2 : 1
| Атлетико Балеарес
Атлетико М
|2 : 3
| Альбасете
Сельта
|2 : 2 3 : 0
| Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
|2 : 3
| Алавес
Севилья
|1 : 0
| Оуренсе
Атлетик Б
|0 : 1 ДВ
| Бургос
Хетафе
|3 : 1
| Мурсия
Бетис
|0 : 2
| Гранада
Райо Вальекано
|1 : 3
| Депортиво
Атлетико М
|0 : 1
| Реал Сосьедад
Осасуна
|2 : 2 4 : 3
| Культураль Леонеса
Атлетик Б
|3 : 4 ДВ
| Бетис
Эльче
|2 : 1
| Альбасете
Реал Мадрид
|3 : 2
| Алавес
Райо Вальекано
|2 : 0
| Бургос
Валенсия
|0 : 2
| Расинг
Барселона
|0 : 2
| Альбасете
Барселона
|1 : 2
| Алавес
Реал Сосьедад
|04.02
| Валенсия
Атлетик Б
|04.02
| Бетис
Атлетико М
|05.02