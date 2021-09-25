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Ливерпуль - Брентфорд 16 Января прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Ливерпуль Брентфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брентфорд, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
ДанияТомас Франк
История личных встреч
25.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 6Брентфорд3 : 3Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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