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Уэльс - Украина 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
05 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания);
Уэльс
Украина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Украина, которое состоится 05 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уэльс
      Украина
      Главные тренеры
      Уэльс Роберт Пейдж (и.о.)
      Украина Александр Васильевич Петраков
      История личных встреч
      28.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Украина1 : 0Уэльс
      Турнирная таблица
      Плей-офф - 1/2 финала
      Россия
      Польша
      		24.03
      Португалия
      Турция
      		3 : 1
      Швеция
      Чехия
      		1 : 0 ДВ
      Уэльс
      Австрия
      		2 : 1
      Италия
      Северная Македония
      		0 : 1
      Шотландия
      Украина
      		1 : 3
      Плей-офф - Финал
      Польша
      Швеция
      		2 : 0
      Португалия
      Северная Македония
      		2 : 0
      Уэльс
      Украина
      		05.06

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