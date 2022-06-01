Уэльс - Украина 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
05 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Украина, которое состоится 05 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Украина
Главные тренеры
|Роберт Пейдж (и.о.)
|Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
|28.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
| Россия
Польша
|24.03
| Португалия
Турция
|3 : 1
| Швеция
Чехия
|1 : 0 ДВ
| Уэльс
Австрия
|2 : 1
| Италия
Северная Македония
|0 : 1
| Шотландия
Украина
|1 : 3
Плей-офф - Финал
| Польша
Швеция
|2 : 0
| Португалия
Северная Македония
|2 : 0
| Уэльс
Украина
|05.06