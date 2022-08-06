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Ноттингем - Тоттенхэм 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
28 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Главные тренеры
      УэльсСтивен Купер
      ИталияАнтонио Конте
      История личных встреч
      24.09.2014 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал440011-312100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити431013-51083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион43105-11083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
      5
      Лига Европы
      		Лидс Юнайтед42117-4758,3
      6 Челси42115-6758,3
      7 Манчестер Юнайтед42024-7650,0
      8 Ливерпуль412113-5541,7
      9 Брентфорд41219-6541,7
      10 Ньюкасл Юнайтед31205-3555,6
      11 Фулхэм41216-6541,7
      12 Ноттингем Форест31112-3444,4
      13 Кристал Пэлас41126-8433,3
      14 Саутгемптон41125-8433,3
      15 Астон Вилла31023-6333,3
      16 Борнмут41032-16325,0
      17 Эвертон40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон30121-3111,1
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити40136-1018,3
      20
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед30030-500,0

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