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Англия - Франция 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар), вместимость: 68895
10 Декабря 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/4 финала
Англия
Франция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Франция, которое состоится 10 Декабря 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Франция
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
13.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция3 : 2Англия
17.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Англия2 : 0Франция
11.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа D. Тур 1 Франция1 : 1Англия
17.11.2010 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2010 Англия1 : 2Франция

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