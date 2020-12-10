Англия - Франция 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар), вместимость: 68895
10 Декабря 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Франция, которое состоится 10 Декабря 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Франция
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Дидье Дешам
История личных встреч
|13.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 2
|17.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|11.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа D. Тур 1
|1 : 1
|17.11.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2010
|1 : 2