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Милан - ПСЖ 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур
Милан
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - ПСЖ, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
ПСЖ
Париж, Франция
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
14НидерландыпзТейани Рейндерс
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
11СШАнпКристиан Пулишич
9ФранциянпОливье Жиру
10ПортугалиянпРафаэл Леау
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
37СловакиязщМилан Шкриньяр
21ФранциязщЛукас Эрнандес
4УругвайпзМануэль Угарте
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
10ФранциянпУсман Дембеле
23ФранциянпРандаль Коло Муани
7ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
25.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 3-й турПСЖ3 : 0Милан
04.01.2012Товарищеские матчи (клубы)Январь 2012Милан1 : 0ПСЖ
04.11.2023Италия - Серия А11-й турМилан0 : 1
29.10.2023Италия - Серия А10-й тур2 : 2Милан
25.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 3-й турПСЖ3 : 0Милан
22.10.2023Италия - Серия А9-й турМилан0 : 1
07.10.2023Италия - Серия А8-й тур0 : 1Милан
03.11.2023Франция - Лига 111-й турПСЖ3 : 0
29.10.2023Франция - Лига 110-й тур2 : 3ПСЖ
25.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 3-й турПСЖ3 : 0Милан
21.10.2023Франция - Лига 19-й турПСЖ3 : 0
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 3ПСЖ
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «ПСЖ». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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