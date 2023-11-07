Милан - ПСЖ 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - ПСЖ, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
ПСЖ
Париж, Франция
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|33
|пз
|Раде Крунич
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|10
|нп
|Усман Дембеле
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Луис Энрике
История личных встреч
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|04.01.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Январь 2012
|1 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «ПСЖ». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.