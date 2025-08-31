Ливерпуль - Арсенал 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 17:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
31 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|23
|пз
|Микель Мерино
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|20
|пз
|Нони Мадуэке
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Арне Слот
|Микель Артета
История личных встреч
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|07.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 2
|25.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|15.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 2
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|5 : 0
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Ноттингем Форест
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Манчестер Сити
|2
|3
|11
|Бёрнли
|3
|3
|12
|Брентфорд
|3
|3
|13
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Фулхэм
|3
|2
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0