Воскресенье 31 августа
Ливерпуль - Арсенал 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
31 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Арсенал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
1БразилияврАлисон Бекер
12Северная ИрландиязщКонор Брэдли
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
6ВенгриязщМилош Керкез
38НидерландыпзРайан Гравенберх
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
7ГерманияпзФлориан Вирц
18НидерландыпзКоди Гакпо
11ЕгипетнпМохамед Салах
22ФранциянпУго Экитике
1ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
23ИспанияпзМикель Мерино
36ИспанияпзМартин Субименди
41АнглияпзДеклан Райс
20АнглияпзНони Мадуэке
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
11.05.2025Англия — Премьер-лига36-й турЛиверпуль2 : 2Арсенал
27.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турАрсенал2 : 2Ливерпуль
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ливерпуль2 : 1Арсенал
04.02.2024Англия - Премьер-лига23-й турАрсенал3 : 1Ливерпуль
07.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 3-й матчАрсенал0 : 2Ливерпуль
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турЛиверпуль1 : 1Арсенал
09.04.2023Англия - Премьер-лига30-й турЛиверпуль2 : 2Арсенал
09.10.2022Англия - Премьер-лига10-й турАрсенал3 : 2Ливерпуль
16.03.2022Англия - Премьер-лига27-й турАрсенал0 : 2Ливерпуль
20.01.2022Англия - Кубок лиги1/2 финала. 2-й матчАрсенал0 : 2Ливерпуль
25.08.2025Англия — Премьер-лига2-й тур2 : 3Ливерпуль
15.08.2025Англия — Премьер-лига1-й турЛиверпуль4 : 2
10.08.2025Суперкубок Англии — 2025Финал2 : 2 3 : 2Ливерпуль
04.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ливерпуль3 : 2
04.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ливерпуль4 : 1
23.08.2025Англия — Премьер-лига2-й турАрсенал5 : 0
17.08.2025Англия — Премьер-лига1-й тур0 : 1Арсенал
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Арсенал3 : 0
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Арсенал2 : 3
31.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Арсенал0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Челси37
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
4
Лига чемпионов
Ливерпуль26
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Ноттингем Форест24
9 Манчестер Юнайтед34
10 Манчестер Сити23
11 Бёрнли33
12 Брентфорд33
13 Лидс Юнайтед23
14 Кристал Пэлас22
15 Фулхэм32
16 Ньюкасл Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон30
20 Вест Хэм Юнайтед20

Отзывы и комментарии к матчу

